Il tragico destino di Jlenia, muore sulla Cassino-Formia dopo terribile schianto

Tragedia sulla superstrada Cassino-Formia nella zona di Minturno, Jlenia muore a 46 anni. I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, in serata all’altezza dello svincolo per Minturno in provincia di Frosinone. Nello scontro, violentissimo sono rimaste coinvolte tre vetture, una Citroen C1, una Volkswagen Touareg e un’Audi A4. Ad avere la peggio una donna di 46 anni, Jlenia Macari, residente a Esperia, che non ha avuto scampo: quando i soccorsi sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna si trovava al volante della Citroen C1.

Il tragico destino dei fratelli Macari

Anche il fratello di Jlenia è deceduto in un incidente stradale nello stesso punto in cui è morta Jlenia. Edmondo Macari, fratello maggiore di Jlenia aveva 21 anni quando morì in circostanze più o meno simili alla sorella deceduta ieri sera.

Feriti anche gli altri due conducenti, che sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale a bordo delle ambulanze giunte sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Santi Damiano e Cosma, che sono stati impegnati nel liberare i feriti dalle lamiere delle auto e nella successiva rimozione dei veicoli incidentati, e i carabinieri della stazione di Formia che hanno aperto un fascicolo per appurare la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità ma da quanto si apprende, per cause ancora da chiarire, sarebbe stata proprio la vittima a perdere il controllo della sua auto