Marano, arrestato camorrista scappato dal carcere: si nascondeva a Qualiano. Il nome

Arrestato latitante a Qualiano. Nella scorsa nottata, gli agenti della locale Squadra Mobile ha tratto in arresto Daniele Scognamillo, nato a Marano di Napoli il 25.6.1975. L’uomo era evaso dalla casa circondariale di Genova lo scorso dicembre.

Qualiano, arrestato latitante di Marano

Scognamillo si trovava presso il carcere di Marassi, dove stava scontando una condanna definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso, dopo aver beneficiato di un permesso premio. Lo scorso 21 dicembre 2019 non ha fatto però rientro nella struttura carceraria.

Chi è?

Scognamillo è considerato un’esponente del clan Grimaldi operante nel quartiere di Soccavo. Nell’ambito delle indagini della DDA, gli agenti della Mobile lo hanno rintracciato da all’interno di un’abitazione ubicata nel comune di Qualiano.