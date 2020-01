Chico Forti: moglie e figli. Chico Forti errore giudiziario? Stasera a “Le Iene”

Chi è Chico Forti? Stasera il programma “Le Iene” si occuperà di lui e della sua storia. In particolare dell’omicidio che ha segnato per sempre la sua vita e per cui è stato condannato dalla giustizia americana nel 2000. Si è sempre dichiarato innocente.

Chico Forti, la storia. Moglie e figli

Chico Forti, pseudonimo di Enrico Forti, nasce a Trento l’8 febbraio 1959. Da adolescente si trasferisce a Verona dove frequenta gli studi superiori. Appassionato di windsurf, vince una cifra considerevole a Telemike. All’inizio degli anni Novanta Chico Forti si trasferisce negli Usa, dove incontra e sposa Heather Crane, moglie e madre dei sui tre figli. Si tratta di Savannah Sky (1994), Jenna Bleu (1996) e Francesco Luce (1998).

Chico Forti, il successo

Si è distinto nel mondo dello sport. Nel 1979 Chico inizia a praticare windsurfing grazie a Karl Heinz Stickl sul Lago di Garda. Con Robby Naish esegue tra i primi al mondo il looping (salto mortale all’indietro completo con la tavola da windsurf) a Diamond Head, Hawaii (1984) ed effettua il primo base jumping dalla cima dell’albero della goletta Star Pilot ad Atollo Molokini, Hawaii.

Esperto sciatore, esegue la discesa della parete est del Palon, Monte Bondone (2090 m s.l.m., a Trento) con l’amico Gianluca “Billy” Valduga (1983). Insieme all’hawaiiano Richard White disegna e produce la prima rampa di salto per windsurf (funboard) che consentirà di allenarsi e di gareggiare indoor (1984). Sarà il primo italiano a competere nella coppa del mondo di windsurf[3] professionisti PWA (Professional Windsurfing Association) nel 1985[4]. Nel 1987 viene eletto Atleta dell’Anno dal Club Albatross della città di Bergamo.

Chico Forti, la storia dell’omicidio

Viene accusato dell’omicidio di Anthony Pike, un uomo dal quale Chico stava acquistando il Pikes Hotel a Ibiza. Il corpo dell’uomo viene rinvenuto il 15 febbraio a Miano, sulla spiaggia di Sewer Beach. Chico viene accusato di essere parte in questo felony murder, un omicidio commesso durante l’esecuzione di un crimine (truffa in questo caso, dato che l’accusa aveva posto come movente dell’omicidio una truffa di Forti ai danni di Pike padre). Il processo ne riconosce la colpevolezza. Così la corte della Florida lo condanna all’ergastolo senza la possibilità di “rilascio sulla parola” (life without possibility of parole). Attualmente sta scontando la pena al Dade Correctional Institution di Florida City vicino Miami.

“Sono innocente”: puntata de Le Iene su Chico Forti (video)

Eppure Chico Forti dichiara di essere vittima di un errore giudiziario. In Italia si è formato un movimento di opinione che ne chiede la liberazione o comunque la revisione del processo. Tra i promotori di questa iniziativa anche personaggi del mondo dello spettacolo e della tv come la criminologa Roberta Bruzzone, Fiorello e Jovanotti. Più recentemente hanno preso parte alla causa i ragazzi de Lo Zoo di 105, il cui conduttore Marco Mazzoli, residente ormai stabilmente a Miami, ha preso contatti con Chico al fine di dare spazio anche nel suo programma radiofonico alla vicenda.

Della vicenda se n’è occupata la iena Gaston Zama. Il giornalista presenterà in tv nuovi elementi, testimonianze emerse in questo periodo in cui la vicenda ha suscitato molto interesse. Spazio quindi all’intervista al magistrato Lorenzo Matassa e alle dichiarazioni di Ferdinando Imposimato. fino all’interesse mostrato dal mondo politico italiano, in particolare dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha chiesto la revisione del processo, e dall’onorevole Emanuela Corda del M5S, che ha organizzato una conferenza lo scorso 3 dicembre alla Camera dei Deputati per discutere del caso.