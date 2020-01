Mugnano. Riapre lo svincolo della perimetrale di Melito: sabato l’inaugurazione

Mugnano. Sarà inaugurato sabato 1 febbraio lo svincolo di Mugnano della Sp500 perimetrale di Melito. Ad annunciarlo il consigliere delegato alle Strade della Città Meteopolitana Raffaele Cacciapuoti. “Si tratta – ha spiegato Cacciapuoti – di un’ inaugurazione/riapertura, perché i lavori hanno riguardato sia la realizzazione della rampa di Mugnano in entrata e uscita (nota anche come rampa De Liso) sia il restayling di quella di Melito, messa a norma rispettando tutti gli standard di viabilità e sicurezza stradale.

L’apertura dello svincolo di Mugnano è di significativa importanza. L’opera in questione era da 20 anni ferma, e come la rampa di collegamento di Melito, dal momento del mio insediamento insieme alla direzione tecnica Viabilità e Strade abbiamo intrapreso un lavoro per mettere al servizio della collettività opere e servizi investendo risorse importanti sia economiche che finanziarie.

Ci scusiamo per il disagio arrecato agli automobilisti che in migliaia percorrono quel tratto. Speriamo che sopratutto in questo momento di caos per il trasporto pubblico, la riapertura degli svincoli sia di respiro ai cittadini dell’intera provincia di Napoli.