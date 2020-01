Blade Trinity: cast, film, trama

Blade: Trinity è un film del 2004 scritto, co-prodotto e diretto da David S. Goyer ed ispirato all’omonimo personaggio dei fumetti della Marvel Comics Blade, apparso per la prima volta nella serie The Tomb of Dracula; un numero di questo fumetto appare anche nella pellicola.

Il film è il terzo e ultimo capitolo della serie cinematografica dedicata al supereroe, iniziata nel 1998 con Blade e continuata nel 2002 con Blade II, ed è l’unico ad avere il logo della Marvel ad inizio pellicola.

Blade trinity: cast

Wesley Snipes: Eric Brooks / Blade

Jessica Biel: Abigail Whistler

Ryan Reynolds: Hannibal King

Kris Kristofferson: Abraham Whistler

Dominic Purcell: Dracula / Drake

Parker Posey: Danica Talos

John Michael Higgins: Dr. Edgar Vance

Natasha Lyonne: Sommerfield

Mark Berry: Comm. Martin Vreede

Callum Keith Rennie: Asher Talos

Triple H: Jarko Grimwood

Michael Anthony Rawlins: Wilson Hale

James Remar: Ray Cumberland

Paul Anthony: Wolfe

Patton Oswalt: Hedges

Françoise Yip: Virago

Haili Page: Zoe

Ron Selmour: Dex

Blade Trinity: curiosità

In alcune sequenze, come quella che ha per protagonista il direttore della fotografia Gabriel Beristáin in un piccolo cameo, la lingua parlata è l’esperanto: nel film sono presenti molti riferimenti alla lingua internazionale, come le bandiere dell’esperanto all’uscita della stazione della polizia durante la prima fuga, e durante la scena in cui Drake tiene in ostaggio un bambino; in un’altra scena del film, Ryan Reynoldsguarda il film Incubus in lingua esperanto.

Blade Trinity: trama

I vampiri riescono ad incastrare Blade (nome di battaglia del loro più temibile cacciatore), incolpandolo della morte di un umano (un “familiare” travestito da vampiro), uccisione avvenuta al termine di un inseguimento automobilistico. Blade, ripreso dalla televisione e ricercato dall’FBI, viene scovato nel suo rifugio. Il suo mentore e amico, Abraham Whistler, fa allora esplodere tutto l’edificio, sacrificando se stesso per proteggere i segreti e la vera identità di Blade.

Dopo esser stato catturato dalla polizia corrotta che lo lascia alla mercé dei vampiri, Blade è aiutato a scappare da un gruppo di umani cacciatori di “non morti”, i Nightstalkers. Il gruppo, di cui fa parte anche una biologa cieca di nome Sommerfield, chiede ed ottiene l’aiuto di Blade contro Danica Talos, una potente leader dei vampiri, che è riuscita nell’intento di trovare e risvegliare dalle profondità di un’antichissima ziqqurat in Iraq il progenitore della loro specie, Dracula (o Drake). Talos spera così di poter finalmente liberarsi dell’odiato “Diurno” e, magari, di trovare il modo attraverso Drake di far sì che tutti i vampiri diventino diurni. Drake, però, non prova che disprezzo per Danica e gli altri che lo hanno risvegliato, anche perché fu lui stesso a decidere di addormentarsi, per ritirarsi da un mondo che ormai l’aveva disgustato.

I Nightstalkers informano Blade di Drake e gli spiegano che, invece di vederla come una disgrazia, hanno la possibilità di sfruttare l’arrivo del primo vampiro per sterminare l’intera razza. Attraverso il sangue di Drake, l’unico “puro” in quanto è il primo della sua stirpe, Sommerfield può creare un’arma batteriologica che annienti ogni vampiro esistente, mettendo fine alla guerra in un colpo solo.

Drake decide di incontrare Blade e lo fa di giorno. E’ immune agli effetti della luce solare perché è diverso da ogni altro vampiro, essendo il primo lui è unico nel suo genere, è nato perfetto. Drake prova disgusto per gli umani e anche per i vampiri moderni, ma vuole comunque sconfiggere Blade e lo informa che al prossimo incontro uno dei due morirà. Drake è anche capace di assumere le sembianze di altre persone grazie alla sua struttura ossea particolare.

Blade e Abigail scovano un fabbricato in cui i vampiri, con la complicità delle autorità, usano gli umani come fonte di nutrimento.

Drake, intanto, grazie alla propria capacità di assumere le sembianze altrui, si è introdotto nella base del gruppo di Blade e li elimina uno ad uno ad esclusione di Zoe la figlioletta della biologa e di Hannibal, portandoli al proprio covo per tendere un tranello al “Diurno”. Scoperta la carneficina, Blade e Abigail si preparano alla vendetta, raggiunti da una cellula dormiente che ha portando un prototipo di virus (creato dalla biologa): tale morbo non potrà essere potente come quello che Sommerfield avrebbe potuto creare prendendo il sangue di Drake e sfruttandolo per liberare l’umanità dalla razza dei vampiri, contaminando, ma potrà avere comunque un ampio effetto nell’intera zona che circonda quest’ultimo, eliminando quindi tutti i vampiri che lavorano per Danica che sono alleati di Drake.

Mentre Danica Talos tortura Hannibal e Drake tiene con sé la bambina, per nulla spaventata dal vampiro, Blade e Abigail fanno irruzione nel palazzo dell’organizzazione di Talos, grazie a un segnalatore iniettato in Hannibal, liberano il loro compagno e mettono al sicuro Zoe, sgombrando il campo dai gregari per giungere allo scontro finale con Dracula e questi attende Blade. I due ingaggiano un duello a colpi di katana.

Il Diurno dimostra abilità di spadaccino di gran lunga superiore a quelle di Drake mettendolo in seria difficoltà, a quel punto, però, egli si trasforma in un demone rosso dall’enorme forza, presumibilmente la sua vera forma, e mette in difficoltà Blade che è sul punto di soccombere: Abigail, fissata sulla punta di una freccia un’ampolla contenente il virus letale per i vampiri, la scocca contro Drake, che la blocca, ma Abigail scocca un’altra freccia colpendo Drake alla schiena e allora in quel momento Blade raccoglie la freccia contenente il virus e la conficca nel costato di Drake.

Attraverso l’aria, il virus si diffonde rapidamente nel covo dei vampiri e risulta efficace: i vampiri sopravvissuti a Blade ed Abigail periscono assieme a Drake, il quale prima che possa morire dice a Blade che lui è l’unico vampiro degno di rappresentare la sua razza, informandolo che presto o tardi la sete avrà la meglio anche su di lui e che accetterà la sua natura di vampiro. Quando la polizia porta il corpo di Blade all’obitorio, scoprono ben presto che il corpo è in realtà quello di Drake. Prima di essere sopraffatto dal virus, il vampiro aveva deciso di fare un “regalo d’addio” a Blade: ossia prendere il suo posto e dare così il tempo all’altro di fuggire. Ritornato in vita poco prima dell’inizio dell’autopsia, Drake uccide tutti i presenti e con ogni probabilità anche una inserviente lì presente.

La pellicola termina con Blade nell’atto di riprendere la caccia ai non morti sulla sua moto.