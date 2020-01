Meghan Markle news possibile lancio in politica

Meghan Markle sposa del Principe Harry dopo la “Megexit”: un futuro in politica grazie a Michelle Obama?

Meghan Markle al centro dei riflettori internazionali per aver riportato in auge la favola del Principe Harry che lascia la corona inglese per amore. Torna a far parlare di sé per una possibile partecipazione alla politica l’ex membro della famiglia reale, oggi mamma e moglie felice di Harry. Sua confidente d’eccezione? Michelle Obama, ex first lady della Casa Bianca.

Meghan Markle for President: da arrampicatrice sociale a donna di successo tutte le accuse contro la sposa di Harry d’Inghilterra

Molti rumors secondo i giornali inglesi dicono che l’ex duchessa avrebbe sempre sognato una vita in politica, tanto che oggi non stupisce la sua capacità di intrattenersi in rapporti confidenziali con personaggi come Michelle Obama, che avrebbe dato suggerimenti utili a Meghan Markle in questa delicatissima fase di trasferimento dall’Inghilterra al Canada

Il padre Thomas Markle contro la figlia: una minaccia di denuncia in tribunale

Continuano però le beghe tra Meghan Markle e il padre Thomas, impegnato a metterle i bastoni tra le ruote ancora una volta e pronto a denunciarla in tribunale per raggiungere il giusto mantenimento che gli spetterebbe come genitore.

Harry soffre per la Megexit e perde i capelli

E mentre Meghan Markle prepara le basi per il proprio successo personale, Harry non sembra passarsela bene. I una fase di profondo stress infatti l’ex principe sembrerebbe perdere i capelli a vista d’occhio. Effetto trasloco?

Da duchessa a influencer di successo, un futuro nella Disney per Meghan Markle

L’Ex Duchessa oggi impegnatissima ad accrescere la sua fama e già conclamata come diva negli States, avrebbe avuto delle proposte interessanti per scrivere libri e ancora si starebbe interessando su suggerimento del marito Harry, al lavoro di doppiatrice . Meghan Markle nasce nel 1981 a Los Angeles e prima di sposare Harry d’Inghilterra avrebbe sempre detto di voler sposare un principe. Ha fatto l’attrice in film e stagioni come Sballati d’Amore e Remember Me. Lo stile di Meghan Markle e i suoi capelli sono oggi al centro della scena della moda e del lifestyle internazionale.