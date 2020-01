Federica Sciarelli: altezza, figlio, biografia, compagno, età. Volto iconico della trasmissione Chi l’ha visto?, andiamo a scoprire qualcosa in più della giornalista.

Federica Sciarelli: altezza

Il volto di Chi l’ha visto è alta 172 centimetri per un peso di circa 64 chili.

Federica Sciarelli: età

Nasce a Roma il 9 novembre del 1958. Ha dunque 61 anni.

Federica Sciarelli: figlio

Della vita priva di Federica Sciarelli sappiamo veramente poco. Infatti la giornalista a tal riguardo mantiene il massimo riserbo, motivo per cui non esiste nessun profilo personale sui social, ed anche le fan page che circolano sul web non sono ufficiali.

Di origini napoletane, e figlia di un avvocato dello Stato, Federica Sciarelli di lei si sappiamo che ha un figlio di nome Giovanni Maria con cui è molto legata. Infatti la Sciarelli durante un’intervista ha affermato: “Per le piccole cose, il primo a essere interpellato è sempre mio figlio, però è mia sorella la mia vera ancora di salvezza, le sono molto legata. Marina mi risolve veramente tutti i problemi, anche sulle tasse mi dà una grande mano, è un’altra donna formidabile”.

Federica Sciarelli: compagno

Riguardo la sua vita sentimentale non si sa proprio nulla, difatti alla stampa è ignoto anche il nome del padre del figlio Giovanni Maria. Nel 2007 il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che la ritraevano mentre faceva footing col pm John Henry Woodcock. Durante un’intervista a riguardo Federica Sciarelli ha dichiarato: “Non parlo della mia vita privata. Però non ho niente da nascondere e quindi questa ‘attenzione’ mi può solo infastidire, non preoccupare. E non è una novità. Mi sono ritrovata sotto casa più di una volta i fotografi. Che hanno ripreso sempre la stessa scena: io, Woodcock, il mio cane che andiamo a correre al parco. Non sono mai riusciti a fotografare nulla di più. Semplicemente perché non c’è nulla di più. Siamo finiti sulle copertine. Ma la foto è sempre quella. Io, il cane, lui“.

Federica Sciarelli: biografia

La carriera di Federica Sciarelli ha inizio all’età di venti anni, quando cioè vince una borsa di studio messa in paio dalla Rai per l’avviamento alla professione giornalistica, ed arriva seconda su 10 mila partecipanti. In seguito viene assunta per 4 anni presso l’ufficio informazione parlamentari. Nel 1987 approda al Tg3, inizialmente come inviata sotto la direzione di Sandro Curzi, che le affida la sezione politica, poi in studio conducendo l’edizione delle 22 e 3o, e in seguito quella delle 19.

Dopo la conduzione del telegiornale passa poi al programma giornalistico Primo Piano in onda dal lunedì al venerdì. Il punto massimo della sua carriera arriva però nel 2004, quando conduce il programma Chi l’ha Visto? in onda su Rai 3. Federica Sciarelli diventa una vera e propria icona del format tanto che quando è stata avanzata la proposta del cambio di conduzione il popolo del web ha fortemente dissentito. Grazie a Chi l’ha Visto? Federica è riuscita a far riaprire dei casi irrisolti e a trattare di famose inchieste. Nel 2009 diviene anche autrice del programma che ancora oggi riesce a tenere incollati allo schermo un gran numero di telespettatori. Durante la conduzione spesse volte è entrata in conflitto anche con le forze dell’ordine. Infatti il capo della Mobile di Potenza querelò la giornalista in merito all’inchiesta sulla scomparsa di Elisa Claps.

Il giornalismo e la politica hanno da sempre accompagnato Federica Sciarelli, infatti questa passione ha portato alla creazione di 4 libri. Nel 2006 scrive il suo primo libro, “Tre bravi ragazzi“, un’inchiesta sul processo che riguarda i fatti di cronaca inerenti al massacro del Circeo. Nel 2007, insieme ad Antonio Mancino, scrive invece il libro “Con il sangue agli occhi – Un boss della banda della Magliana si racconta“. Il terzo libro arriva nel 2010 scritto con Emanuele Agostini, intitolato: “Il mostro innocente. La verità su Girolimoni condannato dalla cronaca e dalla storia“, e l’ultimo nel 2011 insieme a Gildo Claps, intitolato: “Per Elisa: Il caso Claps. 18 anni di depistaggi, silenzi e omissioni“.