Chi è Mauro Corona: età, moglie, figli, Matteo Corona

Mauro Corona, all’anagrafe Maurizio Corona, è uno scrittore, alpinista e artista italiano. Scultore ligneo, si dedica all’alpinismo: ha scalato numerose vette italiane ed estere, aprendo oltre 300 vie di scalata nelle Dolomiti d’oltrepiave. È autore di svariati libri, alcuni dei quali best seller. Risiede a Erto e Casso, in provincia di Pordenone, luogo d’origine dei genitori. È opinionista (ospite fisso) dall’11 settembre 2018 nel programma di Rai 3, in prima serata, Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer.

Chi è Mauro Corona?

E’ nato a Baselga di Piné il 9 agosto del 1950. È nato a Balsega di Pinè, in Trentino, ma a 6 anni si trasferisce con la famiglia a Erto, un piccolo paese incastonato nella valle del torrente Vajont. Ha avuto un’infanzia “quasi felice”, l’ha definita, nonostante tutto: la madre abbia abbandonato lui e i suoi due fratelli per fuggire dal marito, violento e alcolizzato, affidandoli ai nonni paterni e a una zia. Mauro bambino trascorre le giornate intagliando il legno col nonno, seguendo il padre a caccia e divorando i libri che aveva lasciato sua madre. Tre passioni – la scultura, la natura e la lettura – che hanno sempre fatto parte della sua vita.

Il disastro del Vajont, quella maledetta notte del 9 ottobre 1963, lo segna per sempre, anche se la sua famiglia non subì alcuna perdita nella tragedia che fece 2mila morti. Un’altra grande tragedia scuote la sua vita: la morte del fratello Felice, annegato in una piscina in Germania a soli 18 anni.

Età Mauro Corona

Mauro Corona è nato il 9 di Agosto 1950: ha 70 anni di età.

Mauro Corona, libri

Ha seguito fin da bambino il nonno paterno (intagliatore) in giro per i boschi. Intanto, il padre lo portava a conoscere tutte le montagne della valle. Dal primo ha ereditato la passione per il legno, diventando uno degli scultori lignei più apprezzati d’Europa; dal secondo invece l’amore per la montagna. Alpinista e arrampicatore fortissimo, Mauro Corona ha aperto oltre trecento nuovi itinerari di roccia sulle Dolomiti d’Oltre-Piave.

È autore di, tra gli altri, Il volo della martora (CDA & VIVALDA, 1997, riedito da Mondadori nel 2014), di Finché il cuculo canta (1999), Gocce di resina (2001) e La montagna (2002) per Biblioteca dell’Immagine. Per i tipi Mondadori invece ha scritto Nel legno e nella pietra (2005), Aspro e dolce (2006), Vajont: quelli del dopo (2006), L’ombra del bastone(2007), I fantasmi di pietra (2008), Cani, camosci, cuculi (e un corvo) (2008), Storia di Neve (2008), Le voci del bosco(2009), Il canto delle manére (2009), La ballata della donna ertana (2011), Come sasso nella corrente (2011), La fine del mondo storto (2012, vincitore del premio Bancarella), La voce degli uomini freddi (2013), Una lacrima color turchese (2014) e delle raccolte di fiabe Storie del bosco antico (2007) e Torneranno le quattro stagioni (2010). Altri scritti da citare sono La casa dei sette ponti (Feltrinelli, 2012), Confessioni ultime. una meditazione sulla vita, la natura, il silenzio, la libertà (Chiarelettere, 2013), Favola in bianco e nero (Mondadori, 2015), Quasi niente (con Luigi Maieron, Chiarelettere 2016) e Nel muro (Mondadori 2018), Il passo del vento (con Matteo Righetto, Mondadori 2019).

Mauro Corona, moglie

Mauro Corona è sposato con Francesca, ma non nasconde le scappatelle: “Tradisco mia moglie, sì perché la fedeltà è superata – ha detto a La Zanzara – Le mie più che amanti fisse sono occasionali. Non ho mai conquistato, non corteggio, non regalo fiori, aspetto la mossa delle donne. Sto sparando gli ultimi colpi”.

Mauro Corona, figli

Corona ha 4 figli: Marianna, Matteo, Melissa, Martina.