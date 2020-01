Chi è Cristina Bugatty? Attrice de La dea fortuna, uomo, altezza, fidanzato

Cristina Bugatty è un’attrice e personaggio televisivo italiano. Oggi ospite a Vieni da me di Caterina Balivo. È conosciuta in particolare per la sua partecipazione nel cast della trasmissione televisiva Lilit – In un mondo migliore e alla quinta edizione del programma Pechino Express, in coppia con Diego Passoni, in cui si sono classificati secondi.

Cristina Bugatty, uomo

L’attrice non è donna ma nasce uomo, dal nome Eduardo. E’ una donna transgender.

Cristina Bugatty, altezza, età

Età: 40 anni;

Segno zodiacale: Gemelli;

Lavoro: attrice e personaggio televisivo;

Altezza: non si conosce

Cristina Bugatty, fidanzato

Per quanto riguarda la vita privata, Cristina tiene privato ciò che riguarda i suoi sentimenti ma, secondo il gossip, nessuno le fa battere il cuore in questo periodo.

Cristina Bugatty, biografia e carriera

È entrata nel mondo dello spettacolo nel 2000, prendendo parte alla compagnia giovani del Teatro della Tosse di Genova. Nel 2001 ha esordito in televisione con Piero Chiambretti, inizialmente intervistata, ha poi partecipato come opinionista al programma Chiambretti c’è in onda su Rai 2, contemporaneamente ha continuato a recitare in teatro.

Nel 2003 viene inizialmente invitata da Vittorio Sgarbi a co-condurre insieme con lui il Dopofestival in occasione del Festival di Sanremo, tuttavia il direttore artistico Pippo Baudo la rifiuta in quanto trans. Successivamente prende parte, proprio con Sgarbi, alla trasmissione Sgarbi e Commenti, in onda su LA7. Lo stesso anno è stata ospite ai programmi La grande notte del Lunedì sera condotta da Simona Ventura in onda su Rai 2, Il Processo del Lunedì condotto da Aldo Biscardi in onda su LA7 e Maurizio Costanzo Show, talk show presentato da Maurizio Costanzo, in onda su Canale 5.

Nel 2007 partecipa al programma di Piero Chiambretti Markette – Tutto fa brodo in TV. Con Costantino della Gherardesca dà vita al personaggio satirico della Transvelina, in onda su LA7. Sempre lo stesso anno è La Regina della notte nello spettacolo Il flauto magico di Daniele Abbado.

Nel 2008 interpreta Maria nello spettacolo Gesualdo Considered as a Murderer di Luca Francesconi regia di Francesco Micheli, al Teatro Franco Parenti di Milano. Interpreta nel 2010 il personaggio di Gianna nella quarta edizione della fiction I Cesaroni.

Da ottobre 2011 con la rubrica di economia domestica entra a far parte della trasmissione Lilit – In un mondo migliore in onda su Rai 3, programma che prosegue anche nel 2012. Lo stesso anno partecipa al video della cover Il pretesto, cantata da Peppi Nocera ed esordisce a teatro con il personaggio della Presentatrice Veneto-Bulgara nello spettacolo Transviata con la regia di Francesco Micheli, al Teatro Sociale di Como. Nel dicembre del 2013 apre su YouTube un canale di intrattenimento e interviste intitolato TeleBugatty.

Cristina Bugatty, La dea fortuna

Nel 2016 partecipa come concorrente assieme a Diego Passoni, con cui forma la coppia de “I Contribuenti”, alla quinta edizione del reality show Pechino Express, in onda da settembre a novembre su Rai 2, arrivando in finale e classificandosi al secondo posto[7]. Nel gennaio del 2018 prende parte come cantante alla canzone You Be, singolo dei Club Domani, dj resident del Plastic di Milano, e Jerry Bouthier; è protagonista anche del videoclip della canzone, pubblicato il 10 febbraio. Nel 2019 recita ne La dea fortuna di Ferzan Özpetek, suo primo ruolo sul grande schermo, e partecipa al video musicale della canzone di Myss Keta Le ragazze di Porta Venezia – The Manifesto