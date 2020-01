Chi è Sandra Maestri de “La pupa e il secchione”: età, biografia, vita privata

Chi è Sandra Maestri de “La pupa e il secchione“? Quanti anni ha? Cosa fa nella vita? Si tratta di una secchiona entrata successivamente all’inizio della gara. Ha infatti messo piede nel programma condotto da Paolo Ruffini a partire dalla seconda puntata. Scopriamo qualcosa in più della secchiona.

Sandra Maestri: ecco chi è, età

Occhi azzurri come il cielo e capelli biondi. Agronoma di professione, Sandra Maestri è nata a Codigoro, in provincia di Ferrara, nel 1985. Ha 34 anni (35 da compiere). La partecipazione alla trasmissione di Canale 5 condotto da Paolo Ruffini rappresenta la sua primissima volta in una trasmissione televisiva.

All’anagrafe il suo nome per esteso è Alessandra anche se tutti la chiamano semplicemente Sandra. La mamma ha origini svlovacche e parla cinque lingue. Nel 2017 è stata oggetto di pestaggio nella sua città, un brutto episodio che l’ha segnata profondamente. Fin da piccola la Maestri è una bambina diligente e studiosa con una grande passione per l’ambiente e la natura.

Questa indole, della Maestri, crescendo, l’ha portata a voler approfondire proprio gli studi proprio in questo campo diventando un agronomo. Dopo il liceo ha continuato il suo percorso universitario che l’ha portata a conseguire una laurea in Scienze Ambientali. Successivamente, inoltre, Sandra ha cominciato a lavorare nell’azienda agricola di famiglia, aiutando così i genitori nella gestione di tutta la filiera produttiva.

Vita sentimentale, social e curiosità di Sandra Maestri

Della vita sentimentale di Sandra Maestri non sappiamo nulla in quanto la ragazza a riguardo è molto riservata, ed anche sui social è poco attiva. Difatti il suo profilo Instagram conta solo 829 followers. Qui la Maestri pubblica pochissime foto tutte riguardanti la sua passione per la natura.

Di Sandra Maestri sappiamo che ama l’ambiente e la geologia. Difatti appena può parte per avventurose esplorazioni. Oltre alla passione per la cultura c’è anche quella per la musica. Sandra infatti canta e scrive canzoni con lo pseudonimo Sanny MC. Canzoni che ha anche pubblicato su un suo canale youtube. In un’intervista rilasciata poco prima di entrare nel programma la Maestri ha ammesso che per lei la cultura è un passaporto per girare tutto il mondo.

All’interno della Pupa e il Secchione e Vicevera la Maestri fa coppia con il modello 26enne Marco Sarra. Come evolevrà il loro percorso lo possiamo sapere solo seguendo il programma in onda ogni martedì in prima serata su Canale 5.