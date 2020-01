Muore con la figlia Kobe Bryant una delle leggende dello sport

Lutto nel mondo dello sport. E’ deceduto uno dei cestisti più famosi di tutti i tempi del basket americano. Una vera e propria leggenda. “Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero”. A dare la notizia è il sito web Tmz che pubblica anche le immagini del mezzo in fiamme. L’ex stella della NBA stava viaggiando sul mezzo privato con altre quattro persone, tra cui anche la figlia maggiore, Gianna Maria, di 13 anni, quando il velivolo è precipitato. Nessuno è sopravvissuto.

Giornalista Professionista, classe 1980, direttore ed editore di Teleclubitalia.it. Amo la fotografia e i viaggi.