Chi è Paola Caruso? Chi è la Bonas di Avanti un altro? Scopri la vita, curiosità su Paola Caruso ex di Avanti un Altro

Curiosità e vita della “Bonas” di Avanti un altro

Paola Caruso classe 1985 nasce il 17 gennaio e ha da pochi giorni compiuto gli anni. La donna famosa per essere stata la “Bonas” nel programma televisivo di successo “Avanti un altro”, ha abbandonato momentaneamente le scene televisive quando ha scoperto di aspettare un bambino, Michele, nato il 2 marzo 2019.

In principio compagna di Daniele Interrante, noto ex tronista di Uomini&Donne, modello e personaggio televisivo, ha poi frequentato successivamente Andrea Casalino. Voci di corridoio hanno anche suggerito una presunta relazione con il figlio di Paolo Bonolis, Stefano Bonolis, durante le riprese di “Avanti un Altro”.

Dopo una prima fase d’amore con Francesco Caserta a cui aveva fatto seguito una convivenza, la scoperta di una gravidanza ha fatto scoppiare la coppia, tanto che Paola Caruso incinta durante le riprese finali di Pechino Express pensava di aver trovato un amore importante e definitivo. Cosa che non accadde: arrivata l’estate l’uomo si è infatti allontanato da casa per poi inviare i carabiniere a casa della donna incinta, invitandola a lasciare l’abitazione.

Problemi cardiaci scoperti durante la gravidanza di Paola Caruso hanno inoltre provato ulteriormente la vita dell’influencer, ma la nascita del piccolo Michele ha certamente appianato tutti i dispiaceri.

Successivamente alla nascita del piccolo, a marzo 2019 Paola Caruso durante una puntata di Domenica Live riceve una lettere anonima con notizie della sua madre biologica, la quale affermava nello scritto di essere stata avvisata alla nascita di Paola, che la piccola fosse morta. Il 17 aprile dello stesso anno un test del DNA conferma la maternità della donna che aveva inviatola lettera anonima. Tale Imma, madre di Paola Caruso.

Ma i guai per Paola Caruso non sono finiti. L’amore per Moreno Merlo ha ulteriormente portato una ventata di difficoltà nella sua vita, in uno scontro costante dopo la fine della loro relazione che ancora oggi si riflette in battute e offese da parte di Merlo verso la Caruso sui social. Stesse battute che però fanno litigare i due ex nei salotti televisivi, in una saga che non conosce fine. Ultima delle malefatte una lettere indirizzata alla sorella del padre del bambino di Paola Caruso. Dopo un riavvicinamento natalizio i rapporti si sono nuovamente incrinati con Francesco Caserta, proprio in una fase in cui sembrava che tra i due vi potesse essere un riavvicinamento. Quale sarà il piano di Moreno Merlo?

Paola Caruso ha diverse passioni, come l’equitazione che le costò anche una caduta da cavallo. Ha fatto uso dei bisturi ritoccandosi il naso, il seno e il viso.