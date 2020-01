Elezioni regionali Emilia Romagna e Calabria: l’affluenza alle 12

Si vota oggi in Emilia-Romagna e Calabria per le elezioni regionali. Le due regioni sono chiamate a scegliere i prossimi governatori e saranno rinnovati i Consigli regionali.

Sono chiamati al voto circa 5,5 milioni di elettori, che potranno andare ai seggi fino alle 23 di oggi 26 gennaio.

Affluenza in Emilia Romagna

Alle 12 ci sono i primi dati sull’affluenza. In Emilia-Romagna è altissima: ha già votato oltre il 23% degli aventi diritto (dato di 145 Comuni su 328). Per fare un paragone: nella precedente consultazione regionale, alla stessa ora, l’affluenza era stata del 10,88 per cento.

Affluenza in Calabria

Dato in crescita anche in Calabria, dove ha votato il 10,14 per cento (dati di 243 Comuni su 404), circa l’1,5% della precedente consultazione, quando alla stessa ora aveva votato l’8,46%.

I candidati alla presidenza delle due Regioni

In Emilia-Romagna sono 7 i candidati in corsa per la presidenza, appoggiati da 17 liste: per il centrosinistra l’attuale presidente Stefano Bonaccini, per il centrodestra Lucia Borgonzoni, per il Movimento 5 Stelle Simone Benini, per il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità Domenico Battaglia, per il Partito Comunista Laura Bergamini, per Potere al Popolo Marta Collot e per Altra Emilia Romagna Stefano Lugli.

In Calabria a sfidarsi per la carica di governatore sono per il Movimento 5 Stelle Francesco Aiello, per il centrosinistra Filippo Callipo, per il centrodestra Jole Santelli e per le tre liste civiche Tesoro Calabria, Calabria Pulita e Calabria Libera Carlo Tansi. La maggiore differenza tra i due regolamenti elettorali è legata al voto disgiunto, permesso in Emilia-Romagna e impossibile in Calabria.