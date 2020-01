Sei vittime e diversi feriti. E’ il drammatico bilancio di una sparatoria che si è verificata in un edificio a Rot am See, nel Baden-Württemberg, nel sud della Germania, attorno le 12.

Germania, sparatoria in un edificio: sei morti

Secondo quanto riferisce la polizia locale in un tweet, vi sono “diverse persone ferite, probabilmente morte, all’interno di un edificio”. L’autore della sparatoria, riferisce sempre la polizia, “è stato arrestato“.

Secondo informazioni della Dpa, l’agenzia di stampa tedesca, ci sono 6 vittime. Pare che tra lee vittime e l’assassino ci sia “un rapporto personale”, spiega la polizia, ma non è ancora chiaro il movente del gesto. Il portavoce Holger Binert ha dichiarato all’emittente tedesca N-Tv che le prime informazioni suggeriscono che il sospettato e una o più vittime si conoscessero.