Massimo Ranieri: chi è. Età, figlia, fidanzate, carriera e social

Chi è Massimo Ranieri? Quanti anni ha? Chi è la figlia? E le sue fidanzate o mogli? Facciamo luce su uno degli artisti più conosciuti del panorama nazionale. Cantante, attore, conduttore televisivo, regista e doppiatore.

Massimo Ranieri: vero nome, età ed altezza

Massimo Ranieri, nome d’arte di Giovanni Calone, nasce a Napoli il 3 maggio 1951. Ha dunque 68 anni, ed è alto 177 centimetri. Massimo Ranieri sceglie questo nome d’arte in quanto Massimo come nome è facile da ricordare, mentre il cognome Ranieri rimanda a quello di un famoso principe di Monaco.

Quarto di 8 figli Massimo Ranieri cresce nel rione Pallonetto e fin da piccolo lavora per poter guadagnare qualcosa. Inizia a lavorare come il garzone presso un panettiere, poi fa il fattorino, ragazzo di bottega, commesso, barista e in qualsiasi mansione che gli potesse far guadagnare qualcosa onestamente.

In un’intervista per il Corriere della Sera Massimo Ranieri ha rivelato: “Non mi importa di case, macchine…ci sono colleghi che hanno l’aereo privato, figuriamoci. Il mio lusso, la sera, è gustarmi due dita di whisky, con un po’ di ghiaccio perché il sapore è troppo forte. Un altro lusso è fare sport, tenermi in forma, una corsetta anche quando sono in tournée.”

Figlia e fidanzate

Per quanto riguarda la vita privata di Massimo Ranieri sappiano che in passato ha avuto una relazione con Franca Sebastiani. Si trattava di una relazione importante infatti da questa unione nel 1970 è nata la figlia Cristiana Calone. Quando la piccola nacque il cantante aveva solo 19 anni quindi in un primo momento non la riconosce allontanandola dalla sua vita. Solo successivamente la riconoscerà come sua figlia

Nel 2007, però, decide di presentarla a sorpresa al suo pubblico. “Fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi ‘Ciao papà’. Lui mi disse: ‘Che strano sentirsi chiamare così. Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione’. Io sono andata in jeans e maglietta, pensavo che sarei stata tra il pubblico. Invece, mi ha presentato ufficialmente. Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore, di astio”, ha raccontato a FanPage sua figlia Cristiana

Successivamente nel 1984 ha una relazione con l’attrice Barbara Nascimbene, la coppia rimane insieme per 7 anni. Negli anni più recenti, nel 2002, conosce Leyla Martinucci, che Ranieri definisce la donna della sua vita ma nonostante ciò nel 2010 si lasciano.

Massimo Ranieri: carriera

La carriera di Massimo Ranieri comincia pittusto presto. Infatti inizia ad esibirsi fin da giovanissimo quando veniva costretto ad intrattenere i turisti per pochi spicci, cantando. Le cose per lui cambiano nel 1964 quando in un bar conosce il discografico Gianni Arretano. Questi gli propone un contratto da 200 mila lire e un viaggio a New York. Proprio a New York Massimo si fa apprezzare molto grazie alla sua meravigliosa voce.

Due anni più tardi Massimo Ranieri debutta in televisione in Scala Reale con il brano L’amore è una cosa meravigliosa. Nel 1967 partecipa a Cantagiro e l’anno successivo lo troviamo sul palco del Festival di Sanremo con il brano Rose Rosse, una canzone che con il tempo ottiene sempre maggior successo. Contemporaneamente pubblica il suo primo album che decide di chiamare con suo nome d’arte.

Agli inizi degli anni 70 la sua carriera ha una nuova svolta infatti il giovane Massimo viene notato e scelto come attore protagonista nel film Metallo, nello stesso periodo vince il David di Donatello come miglior attore e il Premio Internazionale della Critica.

Nel 1988 Massimo Ranieri torna sul palco dell’Ariston con il brano Perdere l’amore riuscendo ad ottenere la vittoria e nel 1989 insieme ad Ana Oxa presenta Fantastico. Nel 2006 festeggia i suoi 40 anni di carriera con il doppio album dal titolo: “Canto perché non so nuotare…da 40 anni” mentre nel 2010 vince il Riccio d’Argento per il miglior live d’autore dell’anno.

Oggi Massimo Ranieri oltre ad essere un cantante è un attore e regista. Il suo ultimo progetto risale al 2015 quando recita nei panno di Pier Paolo Pasolini.

Social

Massimo Ranieri è molto attivo sui social. Infatti il suo profilo Instagram è seguito da ben 25,8mila followers, e conta 204 post. Qui Massimo è solito condividere selfie, foto che riguardano la sua carriera e scatti insieme ad amici e colleghi di lavoro.

Il cantante inoltre ha profilo Facebook dove ama condividere foto di molti anni fa ma anche che riguardano la sua professione odierna di cantante. Ha anche un sito web: www.massimoranieri.it, su cui sono riportate le notizie riguardo i suoi tuor e gli spettacoli.