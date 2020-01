Dramma nel Varesotto, bimbo di 5 anni precipita dalla finestra

Gallarate. Momenti di panico nel Varesotto, dove ieri sera un bimbo di 5 anni è precipitato dalla finestra di un condominio a Gallarate. Il piccolo è stato soccorso dal personale medico intervenuto sul posto, che lo ha trasferito d’urgenza al Policlinico di Milano.

Violento l’impato col suolo: il bimbo ha riportato gravi ferite al corpicino. L’allarme è scattato ieri sera intorno alle 22 quando è stato richiesto l’intervento del 118 nei pressi di una palazzina a Gallarate. Poco dopo sono giunti anche gli agenti della polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso necessari alla ricostruzione dell’accaduto.

Secondo una prima ipotesi, sembra che il bimbo sia precipitato dalla finestra del condominio, ma non si sa da quale altezza. Gli agenti dovranno chiarire se il bambino fosse solo o meno in casa o se con lui ci fossero degli adulti. Trasportato al pronto Soccorso di Busto Arsizio con un grave trauma cranico e fratture, il bimbo, nella notte è stato trasferito in codice rosso al Policlinico di Milano a causa secondo quanto trapelato dell’aggravarsi delle sue condizioni.