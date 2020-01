Benvenuto presidente film: cast, trama, trailer

Benvenuto Presidente! questa sera su Rai 3 alle 21,20. E’ un film del 2013 diretto da Riccardo Milani.

Benvenuto presidente, trama

In un piccolo paesino di montagna vive un uomo dal nome impegnativo: Giuseppe Garibaldi, per tutti Peppino. Ama la pesca, la compagnia degli amici, la biblioteca in cui lavora da precario. E’ un ottimista anche se il figlio che lo accusa d’essere un fallito. Un giorno, a causa di un pasticcio dei politici, accade una cosa incredibile: Peppino viene eletto per errore Presidente della Repubblica Italiana. Strappato alla sua vita tranquilla, si trova a ricoprire un ruolo per il quale sa di essere evidentemente inadeguato, ma il suo buonsenso e i suoi gesti istintivi risultano incredibilmente efficaci. Certo il protocollo non è il suo forte. Janis Clementi, inflessibile quanto affascinante vice segretario generale della Presidenza della Repubblica, si affanna inutilmente nel tentativo di disciplinare le imprevedibili iniziative del Presidente.

Benvenuto presidente, cast

Claudio Bisio: Giuseppe “Peppino” Garibaldi

Kasia Smutniak: Janis Clementi

Remo Girone: Morelli

Giuseppe Fiorello: leader della destra

Massimo Popolizio: leader del centro

Cesare Bocci: leader della sinistra

Omero Antonutti: segretario generale Ranieri

Antonio Milo: Antonio Cucciolina

Michele Alhaique: Piero Garibaldi

Franco Ravera: Luciano Cassetti

Gianni Cavina: signor Fausto

Big Jimmy: guardia del corpo del signor Fausto

Patrizio Rispo: generale Cavallo

Pietro Sarubbi: presidente del Brasile

Piera Degli Esposti: mamma di Janis

Gigio Morra: Spugna

Federico Galante: portaborse del leader di centro-destra

Pupi Avati, Lina Wertmüller, Steve Della Casa, Gianni Rondolino: i “Poteri forti”

Nadir Caselli: ragazza che chiede un prestito

Helga Cossu: se stessa

Roberto Tallei: se stesso

Valeria Flore: sorella di Janis Clementi

Benvenuto presidente, trailer