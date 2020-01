Chi è Andrea Cerioli?

Fotografo, influencer, corteggiatore e tronista di Uomini E Donne

Andrea Cerioli nasce il 22 maggio 1989 a San Lazzaro di Savena, ed è un noto influencer, modello e appassionato di fotografia. Famoso soprattutto per le sue ripetute partecipazioni a Uomini E Donne, il programma di canale 5 condotto da Maria De Filippi, Andrea Cerioli ha avuto diverse corteggiatrici, oltre ad essere stato egli stesso corteggiatore in una prima fase del programma di punta della quinta rete.

Nella stagione 2014/2015 Andrea Cerioli corteggia Ramona Amodeo, ma senza ottenere alcun riscontro in termini amorosi. Il 2014 è un anno drammatico per Andrea Cerioli: legatissimo alla famiglia, perde la mamma Luana, rimanendo solo con l’amato papà Tullio e la sorella Giada. Un rapporto con la famiglia fortissimo che non stenterà mai a dimostrare anche in pubblico.In seguito alla delusione di aver perso le attenzioni di Ramona Amodeo come corteggiatore, Andrea Cerioli sarà scelto per l’anno successivo come tronista. E sarà li che incontrerà Valentina Rapisarda, con la quale intraprenderà una relazione della durata di circa due anni. Una storia d’amore quella tra Valentina Rapisarda ed Andrea Cerioli di Uomini e Donne che oltre ad essere finita, sembra anche aver avuto uno strascico di rancori e incomprensioni.

Dopo un breve flirt con Zoe Cristofoli, la tigre di Verona, nel 2018 l’influencer torna nel salotto di Uomini E Donne alla ricerca dell’amore della sua vita. Il 12 gennaio 2019 Andrea Cerioli sceglie Arianna Cirrincione, con la quale sembra avere ancora oggi una relazione. Qualche mese fa si era palesata un’aria di crisi tra i due protagonisti di Uomini e Donne 2019, ma Andrea Cerioli ha poi smentito totalmente la cosa, sottolineando anzi come il rapporto con Arianna Cirrincione prosegua bene e in un clima di totale condivisione non solo della loro vita privata ma anche pubblica. Insieme i due organizzano eventi e gestiscono le loro posizioni di influencer sui social, proprio come un team. Un modo come un altro di condividere una normale relazione,anche se costantemente sotto l’occhio dei riflettori.

Diplomato come perito tecnico, Andrea Cerioli ha una nota passione per i tatuaggi, tanto che oltre ad averne diversi, sembra abbia come sogno nel cassetto quello di diventare egli stesso un tatautore. Un vivo interesse per la fotografia, per lo sport e per la cura del suo statuario fisico di 1,83 cm, fanno di Andrea Cerioli uno dei volti più amati del gossip italiano e degli influencer più seguito sui social.