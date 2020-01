Melito piange Michele, morto improvvisamente a 21 anni

Dramma a Melito. Un giovane di 21 anni ha improvvisamente perso al vita. Si tratta di Michele Pellecchia.

Melito, morto Michele Pellecchia

Il ragazzo ieri mattina è stato colto da malore che non gli ha lasciato scampo. Michele era un meccanico e ieri mattina si era recato a lavoro come sempre quando improvvisamente si è sentito male. Probabilmente il 21enne è stato colto da infarto.

Sconcerto tra amici e parenti che ancora non riescono a credere a quanto accaduto. “Ti prego tienimi ancora per mano come hai sempre fatto perché io ti tengo stretto nel mio cuore per sempre.R.i.p” scrive Stefania.