Renato Zero chi è: età, tour e concerti di Renato Zero, tutte le canzoni di Renato Zero, figli di Renato Zero

Renato Zero, età, tour, canzoni. Conosciamo meglio il noto cantante italiano. Renato Zero è in realtà lo pseudonimo di Renato Fiacchini. E’ un cantautore, showman, ballerino e produttore discografico italiano. Considerato un vero e proprio “cantattore” e chansonnier dalle grandi capacità istrioniche, provocatrici e trascinatorie, nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato 43 album, di cui 30 in studio, 8 live e 5 raccolte ufficiali. Ha scritto complessivamente più di cinquecento canzoni (di cui molte a oggi sono inedite), affrontando tematiche disparate, oltre che numerosi testi e musiche per altri interpreti. È uno dei cantautori italiani più apprezzati, popolari e di maggior successo.

Con oltre 50 milioni di dischi venduti è tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi ed è l’unico ad aver raggiunto il primo posto nelle classifiche italiane ufficiali di vendita in cinque decenni consecutivi.

Dal 1969, ha scritto canzoni per altri artisti, fra cui Ornella Vanoni, Alex Baroni, Marcella Bella e Daniele Groff. Ha anche partecipato a programmi televisivi, come corista, duettando con altri artisti e fondato, nel 1980, la propria etichetta discografica, la Zeromania Music, lavorando come talent scout. Ad oggi, Renato Zero ha venduto circa 50 milioni di dischi in Italia (fra i quali, quasi 2 milioni di singoli) e altri circa 4 milioni nel mondo (principali paesi: Svizzera, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Regno Unito, Venezuela, Argentina, Brasile, Stati Uniti d’America e Canada) per un totale di più di 50 milioni di dischi. Renato Zero è l’unico artista ad essere riuscito ad avere album al numero 1 della classifica italiana in cinque decenni diversi (anni settanta, ottanta, novanta, duemila e duemiladieci). In tutta la sua carriera, Zero è stato 48 settimane al primo posto della classifica italiana.

Renato Zero: età, figli, compagna

E’ nato a Roma il 30 settembre 1950. Ha 69 anni. Pesa 81 chili ed è alto 175 centimetri. Le uniche relazioni ufficiali che ha avuto sono con Lucy, la sua segretaria, e la conduttrice Enrica Bonaccorti, che ha amato durante la giovane età. Inoltre, nel 2003 Renato ha adottato un figlio, Roberto, che ha partecipato a L’isola dei famosi 7 come concorrente tra ‘i figli di’. I due si conoscevano già da prima, da circa 12 anni, perché quest’ultimo gli faceva da guardia del corpo. Roberto, poi, lo ha fatto diventare nonno di Ada e Virginia. Renato ama molto le sue nipotine ed è un nonno super presente, tanto che cerca di vedere le due bambine tutti i giorni.

Renato Zero: tour

Il cantante sarà in tour anche nel 2020. Sul suo sito è possibile consultare tutte le date e le tappe.

Renato Zero: canzoni, brani e album

In tutti questi anni di carriera, Renato Zero, ha pubblicato oltre 30 album, contenenti brani celebri. Per esempio, possiamo ricordare Il cielo, I migliori anni della nostra vita, Amico, Mi vendo, Come mi vorresti e tantissimi altri. Ecco, adesso, i dischi incisi dal cantante:

No! Mamma, no! (1973)

(1973) Invenzioni (1976)

(1976) Trapezio (1976)

(1976) Zerofobia (1977)

(1977) Zerolandia (1978)

(1978) EroZero (1979)

(1979) Tregua (1980)

(1980) Artide Antartide (1981)

(1981) Via Tagliamento 1965/1970 (1982)

(1982) Calore (1983)

(1983) Leoni si nasce (1984)

(1984) Soggetti smarriti (1986)

(1986) Zero (1987)

(1987) Voyeur (1989)

Questi, infine, gli album registrati da Renato Zero dagli anni ’90 ai giorni nostri: