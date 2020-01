Cane ucciso e lite tra vicini nel napoletano: la storia finisce a Canale 5

Somma Vesuviana. “Sono molto arrabbiata, ho cercato di parlare con la vicina, le ho chiesto di legare il cane o l’avrei legato io perché si abbaiavano sempre. Lei aveva l’obbligo di farlo, ho fatto venire l’Asl ma niente. Noi non eravamo a casa quel giorno: il loro pitbull è entrato nel nostro giardino e ha ucciso il nostro Dodo».

Somma Vesuviana, cane ucciso nel napoletano

In collegamento con Pomeriggio Cinque da Somma Vesuviana, una coppia racconta come è stato ucciso il loro cane di sei anni. «Abbiamo vissuto nel terrore, ha rischiato la vita anche mio figlio quando ha cercato di salvare Dodo», spiega la donna. Ai microfoni di Pomeriggio Cinque c’è stata anche la versione dei vicini che si sono difesi in merito alle accuse.