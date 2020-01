Napoli. Tumore al seno, cure a domicilio per la prima volta in Italia per una donna di Marano e San Giuseppe Vesuviano

NAPOLI. Per la prima volta in Italia, a Napoli, saranno effettuate terapie antitumorali a domicilio. Le prime a sperimentare questa terapia sono una donna di Marano e una di San Giuseppe Vesuviano, di 55 e 59 anni. Come riporta il mattino, il progetto dell’istituto nazionale Tumori Pascale con Roche, le donne con tumore alla mammella Her2 positivo potranno ricevere a domicilio, gratuitamente, il trattamento biologico sottocutaneo e in assoluta sicurezza visto che saranno assistite da un medico opportunamente addestrato.

Il progetto si chiama ‘Herhomè e ha l’obiettivo di rendere più confortevole la terapia biologica antitumorale alle donne già costrette ad affrontare un momento difficile e senza stravolgere la vita di un’intera famiglia.

Il programma partirà a fine febbraio ed è gratuito e l’adesione è volontaria. Si rivolge alle pazienti con carcinoma mammario Her2 positivo sottoposte a trattamento con trastuzumab in formulazione sottocutanea e che rispondono a una serie di parametri clinici che consentono la somministrazione in sicurezza. È l’oncologo a proporre alle pazienti il programma e se la donna è interessata ha modo di conoscere il medico che la seguirà al domicilio e poi decidere se aderire al programma. Il programma prevede che almeno le prime due somministrazioni di terapia sottocutanea con il principio attivo trastuzumab avvengano in Day Hospital per poi effettuarle al proprio domicilio. Un medico opportunamente addestrato segue la paziente sia durante la somministrazione che nelle due ore successive.

Il farmaco e tutto il necessario per la somministrazione è portato dal medico al domicilio della paziente, così come i rifiuti speciali sono smaltiti, sempre gratuitamente da una società specializzata.