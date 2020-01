Lutto nel Casertano, giovane donna trovata morta in casa

San Nicola la Strada. Una donna di circa 40 anni è stata trovata senza vita in casa, a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. A fare la drammatica scoperta sono stati i vigili del fuoco, intervenuti presso l’appartamento della signora in seguito ad una segnalazione.

San Nicola la Strada, donna trovata morta in casa

Come riporta Edizione Caserta, la donna non dava più notizie di sé e non rispondeva al cellulare. I pompieri hanno così raggiunto l’abitazione, sfondato la porta e trovato la 40enne ormai senza vita. Pare che la giovane sia stata trovata impiccata e ciò farebbe propendere per l’ipotesi del gesto estremo. I paramedici, giunti poco dopo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.