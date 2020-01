Chi è Elia Fongaro? Scopri la vita del modello ex di Jane Alexander, età di Elia Fongaro, nuovo lavoro e carriera

Le relazioni e la vita privata del modello ex di Jane Alexander

Occhi ammaliatori e fisico statuario. Elia Fongaro nasce il 1 giugno del 1991 ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Oltre ad essere l’ex fidanzato di Jane Alexander, Elia Fongaro nasce come velino nel tg satirico di Striscia la Notizia, nel 2016. A lui il primo ruolo maschile della trasmissione assieme al collega Pierpaolo Petrelli decretando l’inizio della sua ascesa al mondo dello showbusiness.

Ma la passione di Elia Fongaro per la moda e il mondo della televisione è un passaggio successivo della sua vita: da sempre appassionato di giornalismo il ragazzo inizialmente si era lanciato nel mondo delle copertine per mantenersi agli studi. La bellezza di Elia Fongaro non è però passata inosservata, tanto che la Wilhelmina Models di New York, una prestigiosa agenzia di moda, l’avrebbe chiamato per diverse collaborazioni.

Il successo in Italia per Elia Fongaro arriva però con la partecipazione all’edizione 2018 del Grande Fratello Vip. Stessa edizione che lo vedrà appassionare il pubblico per il suo carattere buono e genuino e legare poco con alcuni membri della casa, invidiosi del suo successo mediatico. Tra i concorrenti a lui più vicini ricordiamo Enrico Silvestrin e Maurizio Battista. Non sono mancate discussioni e rischio eliminazione per il modello concorrente, reo di aver aperto la porta del “dietro le quinte” per spiare il sistema di telecamere di Mediaset. Un gesto perdonatogli prima di tutto dal pubblico e per questo lasciato passare senza particolari punizioni.

Proprio nella casa del Grande Fratello Vip Elia Fongaro conosce Jane Alexander, l’attrice protagonista della storica serie “Elisa di Rivombrosa”. La donna impegnata ufficialmente con il discografico Gianmarco Amicarelli ai tempi delle riprese del reality, dovette ricredersi e lasciarlo per stare con Elia Fongaro. Un caso durato all’incirca un anno, fino a quando i due non si sono allontanati a causa di differenze caratteriali e una evidente affezione della donna per il suo ex, permettendo ad un paziente ed innamorato Amicarelli di riconquistare proprio l’amore di Jane Alexander. Elia Fongaro avrebbe rappresentato per l’attrice un affetto momentaneo, una relazione per comprendere il vero valore di Gianmarco, suo compagno storico.

Elia Fongaro è appassionato di viaggi ed è stato iscritto alla facoltà di scienze politiche. Conta un profilo Instagram e social molto seguito arricchito non solo di immagini ma anche di contenuti aggiornati sulle sue attività. In questa fase della sua vita, a cavallo con la fine della relazione post Grande Fratello Vip, Elia Fongaro si starebbe concentrando sul proprio avvenire frequentando un corso di recitazione, puntando quindi alla carriera cinematografica.