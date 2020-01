Vito Crimi, chi è il nuovo capo politico Movimento 5 stelle: biografia di Vito Crimi, moglie di Vito Crimi

E’ Vito Crimi il successore di Luigi Di Maio alla guida del Movimento 5 stelle. Il ministro degli esteri ha annunciato che, con le sue dimissioni da capo del M5s, il ruolo di “reggente” del movimento sarà di Vito Crimi. “E’ lui infatti – ha spiegato nel suo discorso al Tempio di Adriano – il rappresentante anziano del Comitato di garanzia, che ringrazio”. E ha poi chiarito: “Agli Stati generali discuteremo sul cosa, subito dopo passeremo al chi”.

Chi è Vito Crimi? Biografia di Vito Crimi

E’ un politico italiano, capo politico del Movimento 5 Stelle dal 22 gennaio 2020. Dal 13 settembre 2019 è viceministro dell’interno nel Governo Conte II. Nasce a Palermo nel 1972. Ha 46 anni. Si è iscritto al corso di laurea in matematica dell’Università di Palermo, senza però completare gli studi. Nel 2000 si è trasferito a Brescia dove ha lavorato come impiegato in qualità di assistente giudiziario alla Corte d’Appello.

Attività politica

Nel 2007 si è iscritto al Meetup Amici di Beppe Grillo di Brescia. È stato il candidato presidente per il Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali lombarde del 2010, in occasione delle quali ha ottenuto il 3% delle preferenze. Alle elezioni del 2013 viene eletto senatore nella circoscrizione Lombardia, e dal 19 marzo al 16 giugno è presidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle al Senato. In virtù del regolamento interno del gruppo, che prevede la rotazione trimestrale della carica, gli succede il senatore Nicola Morra. Nel marzo 2018 viene rieletto senatore alle elezioni politiche.

Nei governi Conte

Il 12 giugno 2018 diventa Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’editoria nel Governo Conte I di 5 Stelle e Lega ed alla ricostruzione post-sisma nell’Italia centrale. Da ricordare, di questo periodo, il suo tentativo – peraltro infruttuoso – di interrompere il rinnovo della convenzione con RadioRadicale. Cessa dalla carica il 5 settembre 2019 con l’insediamento del Governo Conte II, nel quale il 13 settembre 2019 viene nominato Vice ministro dell’Interno.

Capo politico dei 5 Stelle

Il 22 gennaio 2020, a seguito delle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del MoVimento 5 Stelle, assume ad interim la guida del partito a norma del regolamento interno, in quanto membro più anziano del Consiglio di garanzia

Vito Crimi, moglie

È fidanzato con la deputata del Movimento 5 Stelle Paola Carinelli, con la quale ha avuto un figlio. Ha inoltre un altro figlio nato da una relazione precedente.

Vito Crimi, editoria

Nel primo governo Conte diventa sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’editoria e alla ricostruzione post terremoto nell’Italia centrale. In questo periodo Crimi si prodiga in prima persona per stoppare il rinnovo della convenzione a Radio Radicale, tentativo poi naufragato.