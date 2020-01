Emma Stone: vita, carriera, altezza, il fidanzato di Emma Stone e il nuovo film Cruella con Emma Stone

Emma Stone è un’attrice di grandissimo spessore, e oltre ai film e ai programmi televisivi che l’hanno vista protagonista, c’è molto di più. Scopriamo alcune chicche su di lei: la vita, carriera, fidanzato e Cruella, il nuovo film che la vede protagonista.

Emma Stone, la vita

Nasce in Arizona nel 1988 con il nome di Emily Jean Stone ed alta 1.68 cm. Emma in realtà è solo il nome che ha utilizzato per registrarsi per la carta della Screen Actors Guild, visto che era già presente un’attrice omonima. Altra sorpresa: Emma Stone in realtà non è rossa come tutti di primo acchito penseremmo visto che nella maggior parte dei film in cui è apparsa l’abbiamo vista così; la giovane attrice è infatti bionda.

Il suo debutto è avvenuto in una commedia demenziale dal titolo “Suxabad”, ma da allora ha avuto la possibilità di sperimentare moltissime categorie differenti: il primo ruolo da protagonista lo ottenne nel film “Easy girl” del 2010, grazie al quale fu nominata per la prima volta ai Golden Globe.

Da allora è stata un’ascesa continua: prima “The help” nel 2011, poi in serie “Gangster Squad” con l’ormai usuale collega Ryan Gosling, non dimenticando la serie di “Amazing Spider-man” grazie alla quale è divenuta celebre sul grande schermo.

Viene adocchiata anche da Woody Allen che la fa recitare nel 2014 e nel 2015 nei suoi film “Magic in the Moonlight” e “Irrational man“. La prima candidatura agli Oscar avviene per il ruolo interpretato nel meraviglioso “Birdman“. E poi con “La La Land” che le ha portato precedentemente anche altri riconoscimenti: ha infatti vinto anche ai Golden Globes e il Sag Award.

Il fidanzato Dave McCary