Mamma mostro soffoca e uccide i suoi 3 figli: “Cantava loro canzoncine mentre li uccideva”

Ha soffocato e ucciso i suoi 3 figli di 3 e 1 anno e il piccolino di 7 mesi. Rachel Henry, 22 anni, è stata arrestata per l’omicidio dei tre bambini negli Stati Uniti. La donna dopo averli ammazzati, ne ha disposto i corpi senza vita sul divano di casa come se stessero dormendo. La donna, arrestata dalla polizia, non è riuscita a fornire agli inquirenti un movente valido per quello che ha fatto. Un membro della famiglia ha riferito alla polizia di aver visto per l’ultima volta i piccoli vivi nella loro casa vicino Baseline Road verso le 14:00 di lunedì 20 gennaio, poche ore prima del delitto.

Mamma uccide i suoi 3 figli, la dinamica

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe prima soffocato la figlia di 1 anno, poi il primogenito di 3 anni, al quale avrebbe fatto pressione con le mani sulle labbra dopo che lui ha tentato di fermarla dandole un pugno in faccia per difendere la sorella più piccola. “Rachel ha cantato a quel bambino mentre lui le graffiava il petto e la pizzicava in segno di protesta”, ha spiegato il rapporto dettagliato.

Il compagno e la zia, rincasati, non si sono accorti di nulla ed anzi la 22enne ha ucciso poco dopo l’ultima arrivata in una stanza accanto. Ha dato del latte da bere alla piccola di 7 mesi fino a quando non si è addormentata. Le ha cantato una canzone e ha soffocato anche lei con la mano. Poi ha sistemato i tre cadaveri sul divano nel soggiorno. Nessuno degli altri presenti in quella abitazione si è reso conto di cosa stava successo.

È stata probabilmente la zia della 22enne ad allertare i soccorsi ore dopo. Quando gli agenti di polizia sono arrivati sul luogo della tragedia hanno portato in stazione con loro sia la donna che il compagno, finché lei non ha ammesso di aver ucciso i tre bambini. I familiari di Rachel hanno riferito che la ragazza aveva avuto in passato problemi di droga e che aveva avuto spesso comportamenti strani.