Lucca, scoppia incendio in casa: muore una ragazzina. Padre ferito

Dramma in provincia di Lucca, a Borgo a Mozzano. Una ragazza di 14 anni è morta in un incendio scoppiato in un’abitazione. Il dramma si è consumato questa notte poco dopo le due in una casa colonica bifamiliare.

Incendio a Borgo a Mozzano, morta una ragazza

Secondo le informazioni fornite dai vigili del fuoco del locale distaccamento, un incendio si è sviluppato all’interno di una casa privata, in località Socciglia . Le fiamme si sarebbero rapidamente estese in diverse stanze e una ragazzina di 14 anni sarebbe morta per le gravi ustioni riportate. Il padre della giovane avrebbe tentato di salvarla ed è rimasto ferito cercando di strapparla dalle fiamme.

Uomo ricoverato in codice giallo

L’uomo è ricoverato in ospedale in codice giallo all’ospedale San Luca per le ustioni riportate. Saranno adesso le forze dell’ordine a dover ricostruire la dinamica della tragedia e a capire l’origine dell’incendio. Probabilmente la Procura disporrà l’esame autoptico sulla salma della 14enne per ottenere dettagli utili alla vicenda. La madre della 14enne che non vive con il resto della famiglia, mentre si recava sul luogo dell’incendio, ha avuto un incidente sulla via del Brennero per lei è stato necessario il trasporto all’ospedale di Lucca.