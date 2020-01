Il fidanzato di mia sorella in onda stasera su Rai 2: trama e cast

Il fidanzato di mia sorella andrà in onda stasera su Rai 2, a partire dalle 21 e 20. Si tratta di un film statunitense del 2014 diretto da Tom Vaughan. Scopriamo insieme trama e cast.

Il fidanzato di mia sorella, la trama

Richard Haig è un professore di poesia romantica al Trinity College di Cambridge con il vizio per le belle donne. Richard ha imparato a essere un’autentica canaglia da suo padre, Gordon, a sua volta professore di inglese, che crede ancora con convinzione nell’amore libero.

Ma Richard cerca qualcosa di più, così quando Kate, la fidanzata di Richard, una studentessa americana di 25 anni, gli comunica di essere incinta, Richard, è ansioso di diventare padre.

Ma ancora prima di apprendere la notizia che cambierà per sempre la sua vita, Richard si imbatte casualmente e perde la testa per Olivia, una esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi, anche lei alle prese con una serie di disastri sentimentali.

Presto scoprirà che Olivia, l’unica donna capace di tenergli testa e di fargli rivalutare la sua vita da don Giovanni, altro non è che la sorella della studentessa che presto diventerà la madre di suo figlio. Ma diventare genitori è un evento importante e Richard e Kate decidono di intraprendere questo viaggio insieme e trasferirsi a Malibù per crescere il loro bambino. I primi anni sono idilliaci e Richard si dedica completamente al figlio Jake. Ma quando Kate si innamora di un uomo più giovane, Brian, che si trasferisce a casa loro, Richard teme di perdere il suo diritto di soggiorno negli Stati Uniti e di perdere anche Jake. Convince Kate a lasciarlo vivere nella dependance per gli ospiti finché i documenti non saranno pronti e presto inizierà il complesso processo da immigrato.

Il cast

Il fidanzato di mia sorella vanta di un cast eccezionale. Troviamo nel film, oltre alla bellissima Jessica Alba, anche: