Uomo sordo fa causa a Pornhub: “Mancano i sottotitoli, non capisco i dialoghi”

“Mancano i sottotitoli, non capisco i dialoghi”. E’ questo il motivo alla base della denuncia di un uomo sordo nei confronti del sito pornografico Pornhub.

Uomo sordo fa causa a Pornhub

L’uomo è di New York e ha denunciato la piattaforma pornografica perché sostiene che i filmati discriminino le persone non udenti. Senza sottotitoli, è la sua tesi, è complicato capire i dialoghi tra gli attori. Il sito però si difende: “Abbiamo una sezione apposita“.

Pornhub è una delle più grandi piattaforme online di video a contenuto pornografico. L’uomo ha denunciato la discriminazione nei confronti delle persone non udenti che, a causa della mancanza dei sottotitoli, non riescono a cogliere totalmente i dialoghi tra gli attori dei filmati. Secondo l’uomo, il sito avrebbe violato i suoi diritti di disabile. Per questo motivo avrebbe già formulato una richiesta economica di danni, oltre all’obbligo di inserire didascalie con i dialoghi nei filmati del sito.

La replica di Pornhub

Secondo quanto riferito dal sito TMZ, nell’azione legale, si fa riferimento esplicito ad una serie di video identificati con i titoli e la cui assenza di sottotitoli esaustivi costituirebbe una violazione di quanto previsto dal Disabilities Act. “In genere non rilasciamo commenti su cause in corso, ma vorremmo cogliere l’occasione per evidenziare che abbiamo una categoria con sottotitoli”, ha detto il vicepresidente di Pornhub, Corey Price, a TMZ.