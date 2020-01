Tutto su Wanda Nara: scopri com’era prima, i figli, le foto hot di Wanda Nara, account Instagram di Wanda Nara

Wanda Nara è nata a Buenos Aires in Argentina nel 1986. Fin da giovane ha puntato tutto sul suo aspetto fisico provocante e si è fatta strada in Sud America come modella, showgirl e ballerina. Dal 2008 al 2013 è stata la moglie del calciatore Maxi Lopez da cui ha avuto tre figli. Wanda Nara è una personalità dei media argentina, agente di calcio, showgirl, presentatrice televisiva e modella. Ha sposato Mauro Icardi, suo cliente e calciatore professionista, nel 2014.

Wanda Nara (che si pronuncia “Uanda” e non Vanda, all’italiana) è una showgirl, conduttrice, modella e agente sportivo di nazionalità argentina.

Nata il 10 dicembre 1986 nei pressi di Buenos Aires, ha 33 anni e 5 figli avuti da due matrimoni. Sorella della modella e showgirl televisiva Zaira Nara, anche Wanda, messi da parte gli studi, si è dedicata al mondo dello spettacolo, esordendo a 19 anni in uno spettacolo teatrale e iniziando anche la carriera di fotomodella nel suo Paese d’origine.

Conosciuta in Italia inizialmente come la moglie di Maxi Lopez (con cui è stata sposata dal 2008 al 2013 e con cui ha 3 figli), Wanda Nara ha guadagnato molta popolarità quando è venuta allo scoperto la sua relazione con Mauro Icardi, compagno di squadra di Lopez. Wanda Nara e Icardi si sono sposati nel 2014 e hanno 2 figlie: Francesca e Isabella.

Intanto, alla scadenza del contratto col suo procuratore, Icardi le chiede di diventare sua manager. Dimostrando da subito ottime doti comunicative e di negoziazione, Wanda Nara riesce a firmare il rinnovo del contratto con il club neroazzurro da quasi 5 milioni di euro l’anno, senza contare ingaggi con brand e sponsor e aumenti di stipendio.

Oggi la fama di Wanda Nara è cresciuta esponenzialmente anche grazie alla sua partecipazione in TV come opinionista di Tiki Taka, dove ha preso il posto di Melissa Satta, e in varie trasmissioni sportive ma non solo. Su Instagram Wanda Nara(@wanda_icardi) vanta 6 milioni di follower.

Nel 2014 la coppia Nara-Icardi fonda una società, la World Marketing Football Srl, di cui Wanda risulta essere socio unico. La società si occupa della gestione dell’immagine, del nome e degli interessi di sportivi professionisti e personaggi dello spettacolo, ricerca di testimonial per campagne pubblicitarie, organizzazione di eventi sportivi, creazione di merchandising per lo sport e ingaggi di testimonial per servizi radio, TV, spot ecc…

La società dei coniugi Icardi ha visto crescere gli utili negli anni. Guardando i bilanci della World Marketing Football, quello chiuso al 31 dicembre 2017 ha fatto registrare entrate pari a 2.069.197 euro per un utile di 1.355.518 euro. Dati questi che sono in aumento rispetto ai due bilanci precedenti.

Nel 2016 infatti la World Marketing Football aveva fatto registrare ricavi per 1.728.125 euro e un utile di 1.093.158 euro, mentre nel 2015 anno della nascita della società i ricavi erano stati 1.315.001 euro per un utile di 798.824.

Nel patrimonio di Wanda Nara Icardi anche un super attico da 400 metri quadri con terrazze e vista su San Siro dal valore stimato di 3 milioni di euo e una mega villa sul lago di Como del valore di 2,4 milioni di euro, regalo del marito.

Wanda possiede anche un parco auto da sogno del valore, secondo il Sun, di 800mila euro. Tra i modelli spiccano una Rolls Royce bicolore da 275mila euro, una Bentley Bentayga da 200mila euro e una Lamborghini nerazzurra Huracan Spyder valutata intorno ai 230mila euro.

Il suo spirito imprenditoriale ha coinvolto anche il settore della moda: la signora Icardi ha lanciato una sua collezione moda donna, Wan Collection, che ha debuttato nel 2018 alla Rinascente di Milano.

La modella argentina, mamma di cinque figli, è il sogno erotico di molti italiani. Ma forse in pochi avranno visto com’era prima di ‘migliorarsi’ con qualche ritocchino. I cambiamenti più significativi si notano guardando il naso, la mandibola, il mento, le labbra, ma soprattutto i denti.

Wanda Nara poche ore fa si è davvero superata con uno scatto da bollino rosso. In pochi minuti, infatti, la sua fotto accanto alla Tourre Eiffelle di Parigi ha infiammato il web. Mettendosi in posa con le gambe aperte, la compagna di Icardi si è mostrata in tutto il suo splendore, senza aver paura di critiche o altro.