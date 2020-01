Stasera in tv Men in Black 3: trama, cast e curiosità su Man in Black 3, il terzo episodio di Man in Black

Questa sera in tv, alle ore 21.30 su TV 8, andrà in onda Men in Black 3. Il film è del 2012 diretto da Barry Sonnenfeld. È una commedia fantascientifica, terzo capitolo della serie cinematografica Men in Black, seguito di Men in Black II.

Men in Black 3, la trama

Il criminale Boris l’Animale fugge da LunarMax, una prigione di massima sicurezza che si trova sulla Luna. L’uomo arriva sulla Terra in cerca di vendetta nei riguardi delll’agente K, che gli sparò a un braccio e lo arrestò quarant’anni prima, nel periodo in cui proteggeva la Terra da un’invasione di Boglodyte. Boris viene nuovamente sconfitto e ha la possibilità di viaggiare indietro nel tempo, fino all’anno 1969, per uccidere l’agente K. Quando l’agente J nota che la linea del tempo è cambiata e l’agente O gli comiunica che K è morto nel 1969, decide di viaggiare fino al 15 luglio 1969 per salvare K. L’agente J ha difficoltà a convincere il giovane agente K con le bugie, ma quando decide di dire la verità, K crede nelle sue parole e cercano Boris insieme. Sono aiutati dall’amichevole alieno Griiffin che ha poteri precognitivi e dà l’ArcNet a K per proteggere la Terra dall’invasione di Boglodyte. Inoltre, J apprende un importante segreto su K e se stesso.

Men in Black 3, il cast

Will Smith: James Edwards / Agente J

Tommy Lee Jones: Kevin Brown / Agente K

Josh Brolin: Kevin Brown / Agente K (giovane)

Jemaine Clement: Boris l’animale

Michael Stuhlbarg: Griffin

Emma Thompson: Agente O

Men in Black 3, curiosità del film

Steven Spielberg è intervenuto nel progetto, in qualità di produttore esecutivo. I tre film – che compongono la famosa trilogia cinematografica – sono stati diretti da Barry sonnenfeld. Nel terzo capitolo della saga, a differenza dei primi due – in cui il tema portante è l’amicizia tra i due agenti – quel che emerge è il passato di entrambi gli agenti, di cui sapevamo poco, guardando i primi due.