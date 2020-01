Napoli. Blitz dei Nas in un noto ristorante del lungomare, alimenti fuorilegge: scatta il sequestro

Napoli. Blitz dei carabinieri in un noto ristorante sul lungomare, scatta il sequestro. Conseguentemente ad una segnalazione di un gruppo di consumatori, i Carabinieri del NAS di Napoli e gli ispettori dell’ASL Napoli Centro hanno sottoposto a verifica un ristorante operante sul lungomare del Capoluogo.

Blitz dei Nas sul lungomare

I militari dell’arma hanno sequestrato amministrativamente 40 kg di alimenti vari, per i quali il gestore non ha prodotto alcuna documentazione idonea a comprovarne la tracciabilità/rintracciabilità alimentare; dettato diffide per la risoluzione di carenze igienico sanitarie e strutturali individuate nel corso del controllo; eseguito campionatura di alcuni prodotti, per la verifica di cariche batteriche non conformi.

