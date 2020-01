Valeria Marini oggi: scopri l’età di Valeria Marina, se è incinta, il peso e tutto sul matrimonio di Valeria Marini

Valeria Virginia Laura Marini, più nota come Valeria Marini, è una showgirl, attrice e imprenditrice italiana. Ha raggiunto il successo nei primi anni novanta grazie alla sua partecipazione come primadonna a diversi varietà del Bagaglino, dopo l’affermazione come attrice in spettacoli teatrali, pellicole cinematografiche e televisive.

Nel corso della sua carriera ha anche lavorato come conduttrice di trasmissioni televisive, fra cui il 47º Festival della Canzone italiana di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati. Tra gli anni duemila e duemiladieci prende parte come protagonista e concorrente a diversi reality show, come L’isola dei famosi, Grande Fratello VIP e Temptation Island VIP. Dal 2005, parallelamente all’attività di showgirl e attrice, è attiva nel campo dell’imprenditoria svolgendo anche le attività di stilista e produttrice cinematografica.

Considerata un sex symbol degli anni novanta e duemila, grazie anche alle sue forme procaci, ha realizzato diversi calendari e ha fatto parlare di sé anche sulle riviste di cronaca rosa, in particolare per il suo rapporto sentimentale con Vittorio Cecchi Gori.

Valeria Marini oggi: età, peso, altezza

E’ nata a Roma il 14 maggio 1967. Ha 52 anni. E’ alta 180 cm e pesa 68 chili. Le sue misure sono: 98-62-98.

Valeria Marini: incinta

Valeria Marini ha raccontato nella sua biografia “Lezioni intime” le volte in cui nella sua vita ha perso l’occasione di diventare una mamma. La Marini, infatti, ha subito 3 aborti, il primo dei quali quando aveva solamente 14 anni. Aveva una relazione con un uomo molto più grande di lei ma decise di non portare avanti la gravidanza a causa della difficoltà di mandare avanti quella relazione. “Quando sono rimasta incinta, ho dovuto rinunciare alla gravidanza, che probabilmente avrebbe dato un’altra impostazione alla mia esistenza!” ha scritto nel suo libro.

Gli altri due aborti si sono verificati nel periodo in cui la soubrette era fidanzata con Vittorio Cecchi Gori. Nel periodo in cui lui è stato colpito da vicissitudini giudiziarie, Valeria era rimasta incinta ma dopo una violenta lite ha subito un aborto spontaneo: “Da un mese non avevo il ciclo ed ero certa di essere finalmente incinta, ma una sera, dopo l’ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare”.

Il terzo aborto si è verificato tempo dopo. In questo caso, però, è stato il compagno a chiederle di rinunciare alla gravidanza. Nonostante questi precedenti, Valeria non ha rinunciato all’idea di diventare mamma ed in questi ultimi anni ha provato ad adottare un bambino. Un tentativo andato a vuoto, visto che per questioni burocratiche non è riuscita a completare le pratiche per l’adozione.

Valeria Marini: matrimonio

Le sue relazioni più note anche alla stampa sono state sicuramente quella con Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico, sostenendolo anche durante il suo fallimento economico. I due si sono lasciati e ripresi più volte, anche a cavallo della detenzione del produttore fiorentino.

Il 5 maggio 2013 ha sposato l’imprenditore Giovanni Cottone nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, dal quale però si è separata dopo meno di un anno. La Sacra Rota lo ha in seguito dichiarato nullo, in quanto è venuto alla luce che Cottone si era già sposato in chiesa precedentemente con un’altra donna.

In seguito ha avuto una relazione con l’imprenditore Patrick Baldassarri, nel 2018, con cui ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island VIP, da cui sono usciti separati.

Sui social Valeria Marini è molto attiva. Su Instagram, conta oltre 900mila follower.