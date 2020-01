Da cantante neomelodica a partecipante di reality, vita dell’influencer napoletana

Teresa Langella è una nota influencer e cantante neomelodica italiana. Nasce il 31 gennaio 1992 a Napoli. Fin da piccola sogna di avere un posto nel mondo dello spettacolo esaltando fin da subito le sue doti canore e artistiche.

I suoi primi diciotto anni sanciscono definitivamente il passaggio all’età adulta e alla ricerca di un posto di rilievo nel piccolo schermo. Il primo tentativo di Teresa Langella di entrare nel mondo dello spettacolo avverrà scendendo le famose scale di Uomini e Donne, per corteggiare Leonardo Greco. La differenza d’età e la presenza di ben altre competitor non darà a Teresa il successo sperato e anche il secondo tentativo di corteggiare Andrea Angelini, non darà i suoi frutti.

La bellezza statuaria di Teresa Langella e il suo talento artistico non saranno un punto a suo favore nella ricerca di una relazione stabile, che la porterà nel 2018 alla partecipazione al reality Temptation Island, dove si accompagnerà ad Andrea Celentano, impegnato con Raffaella del Giudice. L’integrità della ragazza non farà approfondire alcun tipo di rapporto e ancora una volta uscirà single dal programma televisivo.

Ma non tutti i mali vengono per nuocere e dopo le diverse esperienze negative a livello sentimentale nei programmi a cui aveva partecipato fino ad allora, Teresa Langella siederà il trono di Uomini e Donne, incontrando finalmente l’amore in Andrea Dal Corso. Amore che non sarà certamente reso facile dallo stesso Dal Corso che proprio al momento della scelta di Teresa Langella in villa, non si presenterà, negandosi di fatto alla loro relazione. In fondo la ragazza aveva ricercato proprio un uomo non finto o costruito, lontano dal mondo delle telecamere. Ma l’ostinazione della ragazza, desiderosa di vivere finalmente un amore semplice e puro, la porterà a diversi scontri con Andrea Dal Corso sia davanti alle telecamere che fuori, in privato. In amore non sempre vince chi fugge, e così l’amore tanto desiderato da Teresa Langella e culminato nella scelta di Andrea Dal Corso scocca davvero, seppur con un po’ di ritardo andando però ancora oggi serenamente avanti.

La Langella ha vestito anche i panni di attrice in “Reality” di Paolo Sorrentino e partecipando alla fiction all’italiana “ Sotto copertura” nell’episodio “La cattura di Zagaria”. Tra le sue canzoni “Controcorrente”, “Ibiza&Formentera” Feat La Nuova Escuela, e “Io senza di Te”. Segno acquario, fantasiosa e ribelle ma molto legata agli affetti, Teresa Langella ha due tatuaggi, ed è alta 1,71 cm.