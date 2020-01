Niente neve a Roccaraso, la furia dei napoletani: “Vogliamo i soldi indietro”

Durante il periodo invernale, specie per chi abita al sud Italia, Roccaraso è una delle mete turistiche più ambite. Infatti in inverno, gli appassionati della neve spesso prenotano vari weekend da passare tra sci e bob.

Anche quest’anno in molti, avevano prenotato lo “skipass” in anticipo, ma stavolta l’alta pressione ha fregato un pò tutti. A denunciare la querelle ci ha pensato l’avvocato Angelo Pisani, fondatore dell’associazione Noiconsumatori.it. In una nota, l’avvocato rivendica: “il diritto al rimborso, e pure tante scuse, quando non viene garantito l’utilizzo degli impianti del comprensorio“.