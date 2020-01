Casoria. Tragedia all’alba, Aldo accusa malore e muore nella sua auto

Casoria. Accusa malore in auto e muore. I fatti sono accaduti questa mattina presto, nel parco Palladino in via Giotto. Un giovane è morto mentre era alla guida della propria auto. Ancora tutta da accertare la dinamica di quanto accaduto: a quanto pare il giovane avrebbe urtato altre vetture prima di terminare la corsa contro un muretto.

Aldo, così si chiamava il giovane deceduto questa mattina, sarebbe morto all’istante. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia per effettuare i rilievi del caso. Decine di persone si sono riversate in strada per tentare un primo soccorso. Quando i sanitari sono giunti sul posto per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.