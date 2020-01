Palermo, mamma incinta muore in ospedale. Deceduto anche il bimbo

Morta Rosalia Nuara, mamma incinta al sesto mese di gravidanza. Morto anche il piccolo che portava in grembo. La tragica notizia arriva dall’ospedale Civico di Palermo dove il neonato era ricoverato in condizioni disperate.

Palermo, muore mamma incinta: Rosalia Nuara dà alla luce il bimbo

La donna soffriva di diabete ed era in osservazione per consentire di portare a termine la gravidanza giunta al sesto mese. Purtroppo per cause improvvise la scorsa notte, nella clinica Triolo Zancla dov’era ricoverata, è andata in arresto cardiaco. I medici hanno tentato di tutto per salvarla. E’ intervenuto il rianimatore di turno in clinica e sono stati chiamati anche i rianimatori del 118. Rosalia non ce l’ha fatta. I dottori erano però riusciti a salvare il piccolo con un parto cesareo d’urgenza, prima che la situazione precipitasse anche per lui.

Morto anche il bimbo

Il neonato è stato trasferito all’ospedale Civico di Palermo e tenuto in vita per alcune ore prima che arrivasse la tragica notizia. Ieri sera il suo cuoricino ha smesso di battere nel reparto di rianimazione. Doppio lutto nel capoluogo siciliano.