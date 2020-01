Chi è Julia Roberts: vita privata Julia Roberts, quanto è alta, il marito di Julia Roberts e i figli

Molti ricorderanno Julia Roberts nei panni di Vivan Ward, la protagonista del celebre film Pretty Woman. Di strada, Julia Roberts ne ha fatta e, attualmente, è una delle attrici più amate dal grande pubblico. Scopriamo alcune curiosità su di lei: altezza, vita privata, marito e figli

Julia Roberts, vita privata e altezza

Classe 1967, Julia Roberts è originaria di Smyrna, in Georgia, dov’è nata il 28 ottobre sotto il segno dello Scorpione ed alta 1.75 cm. Da piccola, diversamente da quanto si possa immaginare, Julia Roberts non aveva in mente di diventare un’attrice. Ma voleva fare tutt’altro: nei suoi sogni di bambina c’erano il mestiere di veterinaria oppure di giornalista.

Julia Roberts arriva nel momento del cinema dopo che era stata scelta come comparsa in Miami Vice prima e successivamente in Scuola di pompieri. In quell’occasione capisce che forse il suo destino è un altro e comincia a studiare, assiduamente, per raggiungere il proprio obiettivo.

Julia Roberts, marito e figli

Per due anni Julia Roberts ha frequentato Liam Neeson, successivamente l’abbiamo ritrovata al fianco di Dylan McDermott prima e Matthew Perry dopo. Dal 1997 al 2001 è stata fidanzata con Benjamin Bratt. Dal 1989 al 1991 ha avuto una storia d’amore con l’attore Kiefer Sutherland, salvo poi lasciarlo il giono prima del matrimonio. La prima volta che la Roberts è convolata a nozze è stato nel 1993 con il cantante country Lyle Lovett, che ha avuto la fortuna di incontrare sul set di The Player. Il secondo matrimonio, per Julia Roberts, è arrivato nel 2002 quando in un suo ranch in Messico ha sposato Daniel Moder. Julia e Daniel, inoltre sono diventati anche genitori di tre figli.

Curiosità su di lei

1) È alta 175 centimetri

2) È mancina

3) Su Instagram è seguitissima

4) Ama molto mangiare verdura e frutta così da mantenere un alimentazione sana

5) Le piace molto praticare yoga , pilates e step per mantenersi in forma non solo fisicamente ma anche mentalmente

6) Da anni segue la dieta Sunday Set Up