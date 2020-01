Carlotta Maggiorana: chi è. Età di Carlotta Maggiorana, matrimonio, figli e carriera

Carlotta Maggiorana: chi è. Tutto ciò che c’è da sapere su Carlotta Maggiorana. L’età, il peso, figlio e matrimonio, Miss Italia 2018 e dove seguirla su Instagram.

Carlotta Maggiorana: età, matrimonio e figli

Carlotta Maggiorana nasce a Montegiorgio in provincia di Fermo il 3 Gennaio 1992, l’età di Carlotta Maggiorana è dunque di 28 anni. La sua altezza è di 172 cm per un peso pari a 55 kg.

Dopo aver lasciato la sua città natia, si è trasferita a Cupra Marittima. Ha studiato presso il Liceo Socio Pedagogico e dopo il diploma, grazie alla grande passione per la danza ha frequentato l’Accademia Nazionale di Danza.

Circa la vita privata di Carlotta Maggiorana sappiamo che è sposata con il noto costruttore edile, Emiliano Pietrantoni. Si sono conosciuti quando lei aveva 17 anni e lui 30, ma la differenza d’età non è mai stata un problema per loro. I due hanno celebrato il matrimonio nel 2017, attualmente però non hanno alcun figlio.

Carriera

La maggiore popolarità nel nostro Paese per Carlotta Maggiorana è arrivata nel 2018, quando ha partecipato a Miss Italia. Con la sua bellezza e personalità ha conquistato tutti, riuscendo così a conquistare lo scettro e coroncina di reginetta dell’anno.

Ma non è la sua unica esperienza televisiva. Più volte infatti l’abbiamo vista nel piccolo schermo. Ad esempio è stata valletta di Paperissima e del Mondiale di Superbike. Il vero e proprio esordio però è avvenuto nel 2011 quando ha preso parte ad Avanti Un Altro, programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e ha anche partecipato al programma estivo, Veline.

Tra l’altro non tutti sanno ma Carlotta ha recitato nel film Tre Of Life con Brad Pitt e Sean Penn, oltre alla commedia di Leonardo Pieraccioni. Anche se c’è da dire che tutti si sono affezionati maggiormente a lei per aver partecipato a Miss Italia 2018.

Ad oggi la bellissima Carlotta è una dei 22 partecipanti al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Rispetto ad altri, però il suo nome è emerso solo negli ultimi giorni prima dell’inizio ufficiale del GF Vip. La ragazza durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegati motivi che l’hanno spinta a partecipare al reality: “Ho deciso di partecipare perché credo sia una vetrina importante. Insieme a me porterò alcuni oggetti a cui sono affezionata come il mio cuscino, la foto con mio marito e na catenina. A spaventarmi c’è il fatto di non poter sentire i miei familiari e il dover condividere ogni cosa con tutti gli altri inquilini“.

Si augura che la partecipazione al Grande Fratello Vip possa aprirle ulteriormente le porte al mondo dello spettacolo: vorrebbe infatti recitare in un film o presentare un programma. Diciamo che ha grandissime ambizioni.

Carlotta Maggiorana: social

Carlotta Mggiorana è molto attiva sui social. Difatti la Miss Italia 2019 su Instagram detiene un account ufficiale che gestisce personalmente e dove condivide, per la maggiore, foto di shooting fotografici.

Tramite il suo profilo, però, siamo in grado di dirvi che ama la palestra e la danza. Non vi sono invece grandi informazioni circa la sua vita privata, poiché sotto questo punto di vista tende ad essere particolarmente riservata.