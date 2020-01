Giugliano, blitz dei carabinieri in via Aniello Palumbo

Giugliano. Blitz dei carabinieri in via Palumbo, denunce e sequestri. I militari dell’arma della compagnia di Giugliano, insieme agli agenti della Polizia Locale, hanno effettuato alcuni controlli all’interno di un palazzo nella centralissima via Aniello Palumbo a Giugliano.

Giugliano, blitz in via Palumbo

I carabinieri hanno rinvenuto all’interno di un appartamento numerosi computer, tra cui portatili, pc, schermi, quaranta televisioni, diversi smartphone, impianti audio e schede di memoria per PC dalla dubbia provenienza.

I militari e gli agenti della municipale hanno sequestrato tutto il materiale e denunciato per ricettazione tre extracomunitari. I carabinieri hanno fermato tre immigrati che ora dovranno rispondere dell’accusa di ricettazione.