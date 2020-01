Chi è Benedetta Mazza? Vita Benedetta Mazza, madre di Benedetta Mazza, Benedetta Mazza GF, fidanzato Benedetta Mazza

Vita e gossip sull’ex modella italiana

Classe 1989, Benedetta Mazza è una showgirl italiana ormai nota da diversi anni al piccolo schermo. Nasce a Parma il 22 novembre del 1989 e dopo un’adolescenza passata a studiare, conseguita la maturità scientifica, decide di intraprendere e di abbandonare dopo un anno il corso di moda presso l’istituto Europeo di Design di Milano.

Benedetta Mazza solo allora, in quel frangente, sarà notata dalla selezionatrice regionale di Miss Italia: invitata a partecipare a diversi concorsi di bellezza dopo la vittoria di numerose fasce come Miss Parma, Miss Liceo, Miss Cinema Emilia Romagna e Miss Emilia, arriva quinta al concorso di Miss Italia per l’anno 2008.

Da quel momento la notorietà dell’ex modella la porterà a partecipare come comparsa in numerose fiction e in diversi film. Benedetta Mazza partecipa infatti anche con una piccola parte nel film di Federico Moccia,”Amore 14” e interpreterà il ruolo di Chantal, segretaria di Rocco Siffredi ne la serie “I Cesaroni”. Nota anche una apparizione in “Loro” di Paolo Sorrentino. Da annoverarsi anche le sue partecipazioni prolungate a programmi come l’Eredità e ancora I Soliti Ignoti. Nel 2017 sarà anche protagonista di Tale e Quale Show.

Dopo diversi anni di gavetta, da modella a showgirl, per la Rai Yoyo presenta nel 2013 due edizioni speciali dello Zecchino d’Oro in occasione della festa del papà e della festa della mamma. Sarà proprio sui canali digitali che Benedetta Mazza avrà maggiori visibilità conducendo la Tv Ribelle e Gulp Girl.

Gli ultimi anni di carriera di Benedetta Mazza la riportano alla luce dei riflettori grazie alla partecipazione a due Reality Vip. Nel 2016 partecipa come concorrente a Pechino Express (nel fortunato duo “naturale” con Raffaella Modugno) e nel 2018 come concorrente del Grande Fratello Vip, classificandosi sesta. La partecipazione al Grande Fratello Vip oltre a dare la possibilità al grande pubblico di conoscere Benedetta Mazza riconoscendole doti umane e bontà d’animo, vide la donna protagonista di un flirt con l’impegnato Stefano Sala. Stesso feeling poi smentito da un veloce allentamento una volta finito il reality.

Nel futuro della showgirl Benedetta Mazza resta sicuramente al primo posto il mondo della televisione, ma se questo non dovesse più esser possibile, la passione per la moda che l’aveva portata a frequentare anni prima l’Istituto Europeo di Design, potrebbe riportarla nel mondo dell’abbigliamento: il sogno di diventare una stilista infatti, resta sempre meno nel cassetto dei ricordi.