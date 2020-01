Batman v Superman: Dawn of Justice stasera in tv su Italia 1: trama Batman v Superman: Dawn of Justice, cast Batman v Superman: Dawn of Justice e curiosità

Questa sera in tv alle ore 21.20 su Italia 1 andrà in onda il film Batman v Superman: Dawn of Justice. Basato sui personaggi dei fumetti DC Comics, Batman v Superman: Dawn of Justice è un film del 2016 diretto da Zack Snyder.

Batman v Superman: Dawn of Justice, la trama

Il formidabile e potente giustiziere di Gotham City sfida il difensore più rispettato della città di Metropolis, mentre il mondo discute su quale tipo di eroe abbia realmente bisogno. Il conflitto tra Batman e Superman si accende e una nuova minaccia emerge rapidamente, mettendo l’umanità in pericolo come mai prima d’ora.

Batman v Superman: Dawn of Justice, il cast

Ben Affleck: Bruce Wayne / Batman

Henry Cavill: Kal-El / Clark Kent / Superman

Amy Adams: Lois Lane

Jesse Eisenberg: Lex Luthor

Diane Lane: Martha Kent

Laurence Fishburne: Perry White

Jeremy Irons: Alfred Pennyworth

Batman v Superman: Dawn of Justice, gli incassi

Al 5 giugno 2016, Batman v Superman: Dawn of Justice ha incassato 330 360 194 $ in Nord America e 542 900 000 $ nel resto del mondo, per un totale complessivo di 873 260 194. Globalmente il film ha esordito con 422.5 milioni di dollari, il quarto miglior week-end d’apertura di sempre e il miglior week-end d’apertura per un film di supereroi. È il quarto film nella storia a superare i 400 milioni di dollari globali nel week-end d’apertura.

Batman v Superman: Dawn of Justice, curiosità del film