Giugliano, multa per la Polizia Municipale: macchina dei Vigili in divieto di sosta

Operano senza sconti per nessuno gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano. Poco fa ad essere multati sono stati alcuni colleghi del Comando di Volla, in trasferta nella città a nord di Napoli. L’auto dei Vigili è in divieto di sosta lungo via Aniello Palumbo, di fronte vico Cacciapuoti.

Giugliano, multa per l’auto dei Vigili di Volla

I caschi bianchi di Volla non hanno ancora fatto l’amara scoperta. Non si conoscono le ragioni della loro “visita” nella città di Giugliano. Fatto sta che hanno lasciato la loro auto in divieto contravvenendo al codice della strada e intralciando in parte il traffico di una delle arterie più frequentate della città.

Ondata di multe

In questi giorni gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano sono più attivi del solito. Gli automobilisti ci segnalano un’ondata di contravvenzioni. Non va meglio per chi parcheggia senza pagare il grattino. Da quando è stata ripristinata la sosta a pagamento, i cosiddetti “vigilini” stanno elevando diverse multe per tutti quelli che lasciano l’auto in sosta negli appositi stalli blu senza pagare il servizio.