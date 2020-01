Tragedia sfiorata ad Arzano, scuola in fiamme: terrore tra genitori e studenti

Arzano. Tragedia sfiorata, scuola in fiamme durante l’uscita degli studenti. Paura all’istituto Don Geremia Piscopo, dove intorno alle ore 14 una nube di fumo ha invaso gli esterni dell’istituto. La causa, molto probabilmente, sarebbe da attribuire al surriscaldamento del generatore elettrico dell’istituto, posto all’esterno della struttura.

Arzano, scuola in fiamme

Forte panico fra i genitori in attesa di prelevare i figli. I ragazzi sono rimasti in classe sotto indicazione del dirigente scolastico, ritenuti così materialmente lontani dal pericolo, per poi uscire di corsa dall’edificio. Tempestivo l’intervento dei tecnici, seguito da quello dei Vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per verificare la natura dell’incidente.

