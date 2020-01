Chi è Eva Henger: età Eva Henger, figlia Eva Henger, marito Eva Henger, vita privata, lavoro, curiosità e carriera

Éva Henger nasce in Ungheria il 2 novembre 1972 ed è un’ex attrice pornografica, attrice, conduttrice televisiva, cantante e opinionista ungherese naturalizzata italiana.

Chi è Eva Henger?

I genitori sono professionisti della musica classica: il padre è direttore di conservatorio, la madre è ballerina di danza classica. I genitori si separano quando lei ha solo 6 anni. Anche per il motivo di sfuggire a una difficile situazione familiare Eva inizia a lavorare prestissimo, alla tenera età di 14 anni. Ha solo 17 anni di età quando nel 1989 diviene miss Ungheria: viene così proiettata nel mondo della moda conoscendo le passerelle delle sfilate.

Eva Henger, vita privata

Della vita privata di Eva Henger sappiamo che prima della relazione attuale, si è innamorata di Riccardo Schicchi. Con il regista è convolata a nozze nel 1994, a seguito di quattro anni di conoscenza.

Dal loro amore è nato un figlio: Riccardo. Mercedesz, invece, si è scoperto di recente non sia la figlia biologica del regista, nonostante lei lo consideri come tale. La storia tra lei e Schicchi, però, si è interrotta pare sia rimasta stabile. Lei stessa è rimasta comunque vicina al suo ex marito fino alla morte, avvenuta nel 2012, come annunciato dall’attrice in televisione. Dal 2013, Eva Henger ha ritrovato il sorriso con Massimiliano Caroletti, suo marito attuale. La coppia nel 2009 ha avuto una figlia di nome Jennifer. Quest’anno hanno rinnovato le loro promesse alle Maldive, un gesto davvero molto romantico.

La carriera di Eva Henger

Eva Henger inizialmente ha preso il via come modella. Da lì a breve inizia la sua carriera artistica come intrattenitrice nei night club di Budapest. Arriva in Italia nel 1995: qui le viene offerto di girare un film, il suo primo film porno, dal titolo “Ho voglia, dammela, la voglio”, per la regia di Riccardo Schicchi. In seguito girerà numerosi film, molti dei quali con Schicci. Ma la stessa si rende conto di essere predestinata per il piccolo schermo, tanto da diventare conduttrice, attrice tv e opinionista di vari programmi.

Nel 2001 ha condotto il programma Convenscion per poi passare a SuperConvenscion e su Rai 2 nel cast di Stracult. A seguire nel 2005 il primo reality. Eva Henger ha preso parte infatti a La Fattoria arrivando in semifinale e ha permesso alla stessa di farsi notare ulteriormente.

Infatti poco dopo ha condotto insieme al Gabibbo, Paperissima Sprint e ha partecipato alla trasmissione di Alessandro Cecchi Paone, Azzardo. Continua intanto recitare come attrice in vari film e a questo, nella sua carriera, si aggiunge anche il ruolo di opinionista a Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Infine nel 2017 è stata tra le concorrenti de L’Isola dei Famosi 13 e nonostante sia stata eliminata dopo una sola settimana, di lei si è parlato tantissimo a causa della famosa storia del cannagate. In questo periodo invece sta facendo molto parlare di sé per via delle incomprensioni con sua figlia Mercedesz e le pesanti accuse lanciate al fidanzato di quest’ultima.