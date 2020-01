Snitch l’infiltrato stasera in tv: trama Snitch, cast Snitch e curiosità sul film in tv stasera Snitch l’infiltrato

Questa sera in tv, alle ore 21.12 su rai 4, andrà in onda il film Snitch – L’infiltrato (Snitch). E’ un film del 2013 scritto e diretto da Ric Roman Waugh con protagonista Dwayne Johnson.

Snitch – L’infiltrato, la trama

Un uomo d’affari decide di infiltrarsi in una pericolosa organizzazione criminale per scagionare il figlio, ingiustamente arrestato per questioni di droga. Ispirato a fatti realmente accaduti è la storia di un uomo d’affari distrutto dall’arresto del figlio adolescente, incastrato per possesso di droga e condannato a 10 anni di carcere. Il ragazzo è innocente ma per provarlo il padre ha un’unica possibilità: mettersi in gioco. Sotto copertura della DEA, l’uomo si infiltra in una grossa organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti per cercare di incastrare il boss e riuscire a scagionare suo figlio.

Snitch – L’infiltrato, il cast

Dwayne Johnson: John Matthews

Barry Pepper: Agent Cooper

Jon Bernthal: Daniel James

Michael Kenneth Williams: Malik

Melina Kanakaredes: Sylvie Collins

Nadine Velazquez: Analisa

Rafi Gavron: Jason Collins

Snitch – L’infiltrato, curiosità

Snitch – L’infiltrato (il film diretto da Ric Roman Waugh e con protagonista Dwayne Johnson) è tratto da una storia vera, raccontata già nel documentario PBS’ Frontline. Nel suddetto documentario viene spiegato il metodo che attua la legge per condannare gli spacciatori di droga