Lutto per la iena Matteo Viviani: è morto suo padre

Lutto per Matteo Viviani, lo storico inviato de Le Iene. Ieri pomeriggio, 13 gennaio 2020, è venuto a mancare suo padre. La notizia è stata diffusa sui social dalla moglie Ludmilla Radchenko.

Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato alla scomparsa del padre di Matteo Viviani, e per ora il conduttore del noto programma televisivo di Italia 1, si è chiuso nel suo dolore. A parlare per lui ci ha pensato la moglie, Ludmilla Radchenko che ha pubblicato una foto nella quale sono ritratte le tre generazioni che portano il nome Viviani, ovvero il suocero, suo marito ed infine suo figlio

Le generazioni crescono.. e altre.. se ne vanno.. il segno della Vittoria… ✌️ ..Vita… Viviani… Ciao caro suocero.. caro nonno.. e padre… rimarrai nei nostri cuori… Buon viaggio.. riposa in pace..”. Ha poi aggiunto un video tra le sue story con sottofondo musicale “Somewhere over the raynbow” e la scritta “Ciao papà”.