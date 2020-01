Giugliano, ladri in azione da Leroy Merlin: vanno via con una stufa

Ennesimo furto questa notte al punto vendita Leroy Merlin del parco commerciale Auchan di Giugliano. Un gruppo di ignoti questa notte ha forzato la serranda di ingresso per introdursi all’interno del capannone.

Giugliano, furto al Leroy Merlin

I malviventi, una volta nel negozio, hanno scassinato le casse ma le avrebbero trovate vuote. Subito dopo avrebbero rubato una stufa a Pellet e l’avrebbero caricata su un mezzo parcheggiato all’esterno per poi far perdere le proprie tracce. Notevoli i danni provocati alla struttura.

Sul posto questa mattina sono sopraggiunti i carabinieri della Compagnia di Giugliano guidati dal capitano Andrea Coratza, a cui sono affidate le indagini. Verranno acquisite le immagini di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili. Non è la prima volta che Leroy Merlin viene preso di mira dai malviventi. Nel 2014 un gruppo di ignoti razziò il reparto di giardinaggio portando via un bottino da 20mila euro circa.