Bimba di 4 anni diventa cieca a causa di un virus influenzale

Perde la vista a 4 anni per un virus influenzale. E’ il dramma che ha vissuto la piccola Jade DeLucia, bimba residente nello stato dell’Iowa che tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio è rimasta addirittura in coma dopo essere stata colpita dall’influenza stagionale contro la quale non era stata vaccinata.

Il calvario della piccola è iniziato poco prima di Natale, il 19 dicembre scorso, quando la piccola ha iniziato a sentirsi male. I genitori penavano alla solita influenza da curare con farmaci da banco e la piccola sembrava ristabilirsi, ma il 23 dicembre le cose sono precipitate improvvisamente: al risveglio i genitori l’hanno trovata a letto esanime.

La piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’ausilio di un elicottero. I medici l’hanno tenuta in terapia intensiva per 2 settimana. La piccola ha rischiato di morire prima di risvegliarsi restando cieca per sempre. Jade ha perso la vista a causa delle sofferenze del cervello. Per i medici è stata vittima di una encefalopatia necrotizzante acuta, un tipo di encefalopatia solitamente causata da un’infezione virale.

Ripensando a quei terribili giorni, la madre non sa darsi una spiegazione. “Correva, si divertiva, mangiava normalmente, chiedeva snack”, ha rivelato la donna, Amanda, ricordando: “Non c’era alcun segno che indicava qualcosa di grave in lei”. Amanda e il padre Stephen ora hanno deciso di rivelare la sua storia per ricordare l’importanza di vaccinare i bambini contro l’influenza. “È terribile vedere tuo figlio soffrire in questo modo e se con le mie parole riuscirò a impedire a un bambino di ammalarsi sarò felice”, ha spiegato la madre della piccola Jade.